24.10.2018, 08:38

Построят ли в Нарве новый рынок рядом с ТЦ Astri?

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Софья Боборенко,
Софья Боборенко, "Виру Проспект"
 
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Построят ли в Нарве новый рынок рядом с ТЦ Astri?
Foto: Sofja Boborenko, Viru Prospekt

После открытия в Нарве первого магазина ”Гросси” среди горожан вновь пошли разговоры о будущем рынка ”Центрум”, помещение которого, как сообщалось в начале года, выкупил Олег Гросс, владелец сети магазинов Grossi, пишет "Виру Проспект".

По первоначальным планам бизнесмен планировал открыть два магазина в районе Пяхклимяэ — на месте небольшого рынка, где уже открыт первый магазин сети, и в здании магазина ”Максима” (ул. Пяхклимяэ 6а), срок аренды которого заканчивается в 2019 году. Но больше беспокойства вызвало известие о том, что и помещение рынка ”Центрум” также выкуплено и на его месте появится ещё один магазин ”Гросси”. А как же рынок? Куда он переедет, или примерно 70-80 человек, работающих там, останутся без работы, а горожане — без возможности купить, например, свежее мясо?

Весной бывший владелец помещения Александр Ефимов (не путать с бывшим председателем городского собрания — прим. ред.) говорил, что планирует построить новое здание рынка недалеко от торгового центра ”Астри”. Однако, когда на встрече с городским архитектором Иваном Сергеевым журналисты поинтересовались, идет ли уже какая-то работа по этому вопросу, тот ответил, что ”никаких процессов по нашему ведомству пока не происходит”.

Ситуация прояснится весной

Александр Ефимов, к которому мы обратились за комментарием, пояснил: — Действительно, я намеревался строить новое небольшое здание рынка (большой рынок в нашем городе и не нужен) на улице Рохелине, у меня даже были уже первые договоренности с владельцами домов частного сектора о выкупе участков. Но строить без кредита очень сложно, а банки, по-моему, принципиально не дают кредиты предпринимателям Нарвы — или дают, но под очень жесткие условия. Поэтому конкретных шагов по осуществлению проекта на сегодня нет. С другой стороны, рыночный бизнес — это выгодное дело, и со мной связывались бизнесмены из Таллинна и Тарту, которые сейчас наводят справки. Надеюсь, что весной-летом будущего года ситуация прояснится.

Рынок востребован

Может быть, в эпоху сетевых магазинов рынок — это уже пережиток прошлого, и городу он не нужен? Если посмотреть на то, что стало с некогда популярными городскими рынками на улицах Калда и Энергия, то перспективы не радуют. Что это такое вообще: рынок в современных условиях? Продают ли там фермеры свежие фрукты-овощи, что называется, ”с грядки”, парное мясо и картошку с полей? Практика показывает, что нет. Опыт Таллинна, где рынок у Балтийского вокзала после капитального ремонта из места, где можно купить подешевле, превратился чуть ли не в элитный торговый центр, предлагающий мраморную говядину, демонстрирует, что вложенные инвестиции предприниматели желают восполнить за счет дорогой аренды. Нужно ли это нарвитянам?

Наш экспресс-опрос знакомых и бабушек показал, что рынок ”Центрум” востребован у горожан: ”Мяса и косточек на суп больше негде купить за разумные деньги!”. Его исчезновение стало бы неприятным сюрпризом.

Александр Ефимов смотрит в будущее оптимистично: — Рынок, безусловно, сохранится. Вероятно, новое помещение будет на 20-25 процентов меньше, чем нынешнее, но мясной рынок — выгодное мероприятие. Вещевой рынок на втором этаже, думаю, будет работать без изменений. Что касается конкретного здания, где сейчас расположен ”Центрум” (Таллинна мнт, 47), то думаю, что Олег Гросс не станет сразу закрывать рынок, так как конкуренция между сетевыми магазинами очень жесткая, и надо ещё посмотреть, как пойдут дела в магазинах ”Гросси”. Насколько мне известно, владелец сети намеревался открыть не меньше трех магазинов — два в районе Пяхклимяэ и один в здании ”Мегамаркета”. Важно и то, как скоро откроются магазины ”Лидл” (а их планируется построить в Нарве не один, а два), которые увеличат конкуренцию среди сетевых магазинов. Полагаю, что ближайшие полтора года можно жить спокойно, никаких изменений в ”Центруме не произойдет.
Конкретики пока нет
Могут ли городские власти влиять на ситуацию с частным рынком? Напрямую, конечно, нет, но главный архитектор высказал своё личное мнение о том, что задаться вопросом ”А должен ли рынок существовать на территории города?”, власть имущим все же стоит.

ТОП

Что думает по этому поводу Олег Гросс, выкупивший здание рынка ”Цен­трум”? К сожалению, на момент выхода материала, ответ от владельца сети магазинов Grossi на запрос нашей редакции не поступил. Надеемся, что в одном из следующих номеров газеты мы сможем познакомить горожан с его видением работы в Нарве.

Tallinn Hockey weekend
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