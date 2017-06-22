Построят ли в Нарве эстонскую госгимназию? На базе колледжа ТУ точно не откроют

Появится ли в Нарве новое здание государственной эстонской гимназии — до сих пор открытый вопрос. Между тем, организовывать работу эстонской госгимназии в аудиториях Нарвского колледжа Тартуского университета точно не будут.

В этом репортера Delfi заверил один из руководителей министерства образования Калле Кюттис, отвечающий за развитие государственной школьной сети.

”Возможность открытия гимназии на базе Нарвского колледжа ТУ мы изучали минувшей весной, но пришли к выводу, что это действующее учебное здание по многим причинам не подходитю. Можно сказать, что это уже закрытый вопрос”, — сказал Кюттис.

Сама директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас считает, что это был бы плохой вариант, но вовсе не потому, что студенты и преподаватели не могли бы потесниться. Директор колледжа убеждена, что само по себе создание отдельной эстонской гимназии на 120 человек, а именно столько учеников там предполагается, привело бы к печальным последствиям, прежде всего, для качества образования ее выпускников.

”В настолько маленькой гимназии невозможно организовать углубленное изучение отдельных предметов, сформировав группы из гимназистов, заинтересованных к поступлению в высшие учебные заведения определенной направленности”, — говорит Калласс. Она активная сторонница создания в Нарве единой госгимназии для тех, кто получил основное образование на эстонском, и тех, кто закончил русские школы.

В качестве положительного примера госпожа Калласс приводит Йыхвискую гимназию, дающую желающим образование на системе 60/40, а тем, кто хочет учиться на эстонском, предоставляет такую возможность.

”Одна городская гимназия могла бы сделать для интеграции очень много. И, напротив, когда уже во время учебы людей делят на две группы, между собой никак не взаимодействующие, это оборачивается последующими проблемами во взаимопонимании”, — полагает директор колледжа.

С ней согласен Калле Кюттис: ”Ничто не объединяет эстонцев и русских лучше, чем браки, совместная учеба, служба в армии, или игра в футбол, например”.

Чиновник министерства информирует, что вопрос, строить или нет эстонскую госгимназию, будет решаться будущей осенью, вероятно, уже после выборов, чтобы политика не помешала. Сам он надеется на то, что гимназия, планирующаяся на улице Пушкини, примет и эстонцев и русских, а нарвская эстонская община все-таки согласится с таким вариантом.

До сих пор именно местные эстонцы выступали против общей гимназии, выражая уверенность, что и без того серьезная проблема с сохранением эстонского идентитета в Нарве может достичь катастрофической стадии. Многие родители-эстонцы уверены, что общение на переменах на русском наносит ущерб уровню владения эстонским языком их детей, а, очень условно говоря, русская культура способна вытеснить эстонскую.

Калле Кюттис надеется, что по прошествии четырех лет с того момента, когда эта тема в последний раз обсуждалась с нарвскими эстонцами, они смогут взглянуть на ситуацию по другому, опять же оценив положительный опыт работы госгимназии в Йыхви,

Между тем, на прошлой неделе депутаты Нарвского горсобрания решили гарантировать самофинансирование проекту масштабной реновации Кесклиннаской гимназии, дав принципиальное согласие выделить до 917 тыс. евро. Общая стоимость проекта — 6 млн 117 тыс. евро, из них 5 млн 200 тыс. евро выделяет государство.

При том, что у некоторых депутатов вызвало сомнение то, что реновировать нужно именно Кескоиннаскуб гимназию, неплохо выглядящую в целом и снаружи, и внутри, для большинства голавным аргументом было то, что по соседству построят госгимназию. То есть в этой логике, когда Кесклиннаская школа (как она вероятно будет называться в будущем) образует с госгимназией единое учебное пространство, будет хорошо, если оно будут однородным современным.

Оппозиционные депутаты по этому поводу говорили, что гигантские инвестиции дадут Кесклиннаской щколе огромные примущества в борьбе за учеников, для Нарвы очень актуальной.

2020-й должен стать годом начала работы новой госгимназии на улице Пушкина. Пока предполагается, что рассчитана она будет на 740 гимназистов, но если гимназия, примет и выпускников эстонской школы, ланы придется пересмотреть, увеличив масштаб будущего учебного здания по адресу Пушкини, 29,31,33.

Действующую эстонскую гимназию, которой предстоит превратиться в основную школу, начнут реновировать в 2018-2019 годах.

В мае 2016 Нарва подписала с министерством образования и науки ЭР договор о намерениях, предполагающий строительство двух новых зданий государственных гимназий — для русскоязычных и эстоноязычных выпускников основных школ.