Посол Грузии в Эстонии посетила Нарву

В четверг, 4 мая, посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани с первым официальным визитом посетила Нарву.

На встрече с гостями в Нарвской горуправе присутствовали мэр Нарвы Тармо Таммисте, вице-мэр по вопросам культуры, образования и спорта Вячеслав Коновалов и городской секретарь Антс Лийметс.

На встрече обсудили темы, касающиеся жизни города, говорили о новых проектах и крупнейших культурных событиях, проходящих в городе. Говорили также о сотрудничестве Нарвы с грузинским городом Кобулети, который с 2015 года является городом-побратимом Нарвы. Стороны высказали заинтересованность в сфере экономического сотрудничества и культурного обмена между Грузией и нарвским регионом.

В рамках визита гости посетили промпарк Intec-Nakro. Объектами внимания гостей также стали Нарвский колледж Тартуского университета и недавно отреставрированное здание КЮМа.

Теа Ахвледиани является послом Грузии в Эстонии с 24 апреля 2014 года.