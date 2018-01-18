Пособие на погребение в Нарве, вероятно, вырастет со 100 до 300 евро

С этого года пособие на погребение в Нарве может составить 300 евро, рассказывает "Виру Проспект". Именно эта сумма значится в проекте нового порядка Социального департамента Нарвской горуправы, который должны будут рассмотреть депутаты городского собрания на своей предстоящей сессии 25 января.

Слово — за депутатами

Пособие будет выплачиваться из средств, выделенных со стороны государства и бюджета города Нарвы.

Как напомнила и.о. директора Социального департамента Нарвской горуправы Татьяна Пацановская, в 2009 году пособие на погребение государством было упразднено. В 2015-м восстановлено, но только для тех, кто получал пособие по бедности.

Татьяна Пацановская:

- Однако город Нарва все равно выплачивал данное пособие в размере 100 евро всем, кто организовывал похороны жителя города Нарвы. C нового года вступили в силу изменения Закона о социальном попечении, в соответствии с которым местным самоуправлениям теперь выделяются средства из государственного бюджета для пособия на погребение. Государство рассчитало общую сумму конкретно для каждого самоуправления, исходя из структуры его населения. Учитывается статистика смертности (в том числе и детской), возрастные группы (например, в группе людей 65+ смертность составляет 79 процентов) и прочее. Согласно составленной государством формуле расчета Нарва получит 194. 477 евро. Этой суммы Нарве не хватит, поэтому городские власти решили добавить денег из городского бюджета, и мы подготовили новый порядок назначения и выплаты пособия на погребение. Если городское собрание его утвердит, то начиная с 1 января 2018 года его размер будет равняться 300 евро.

Кто и какие документы должен представлять?

Согласно предложению Социального департамента Нарвы, пособие на погребение выплачивается только физическому (не юридическому) лицу, которое несёт расходы по организации похорон в случае смерти жителя города Нарвы. Сам организатор похорон может быть жителем любого города и даже любой страны, и родственные связи с умершим не имеют значения.

”Это может быть даже сосед умершего, если он взялся за организацию похорон”, — поясняет Татьяна Пацановская. Официальным организатором похорон может выступать только один человек. Пособие на погребение — единоразовое, и выплачивается только одному человеку. Для получения пособия организатор похорон должен представить в Социальный департамент (ул. Линда, 4) ходатайство установленной формы (в нем как раз оговариваются обязательства организатора похорон) и оригиналы документов: документ, удостоверяющий его личность; справку о регистрации смерти в учреждении записи актов гражданского состояния Эстонии или справку или свидетельство, выданные в иностранном государстве. ”Решено, что никаких документов, подтверждающих расходы на погребение, мы теперь спрашивать не будем, это не имеет смысла”, — говорит Т. Пацановская. Пособие перечисляется на расчетный счёт организатора похорон или, по его желанию, выплачивается наличными в кассе

Социального департамента в течение 5 рабочих дней, считая с момента принятия решения о назначении пособия. Раньше можно было подавать ходатайство о пособии на похороны только в течение 2-х месяцев. Сейчас, уточняет г-жа Пацановская, предложено продлить этот срок до полугода — со дня даты регистрации смерти.

Доплата полагается

Еще одна важная информация, на которую Татьяна Пацановская просит обратить внимание:

- Порядок еще не принят, мы выносим его на обсуждение. Поэтому пособие на умерших в январе составляло пока прежние 100 евро. Однако как только порядок будет принят горсобранием, организаторам похорон обязательно будет выплачена доплата.

Заботы о погребении безродных нарвитян, то есть тех, у кого нет родственников или кого родственники отказались хоронить, берет на себя город. Умерших не захоранивают, их кремируют, поясняет Т. Пацановская, а урна с прахом хранится до востребования в Йыхви.

Размеры пособий на погребение в городах Эстонии разные. Так, например, до этого года такое пособие в Кохтла-Ярве составляло 150 евро, в Силламяэ — 100 евро, в Силламяэ — 130 евро, в Валга — 120 евро.

В среднем по Эстонии

В этом году на нужды погребения в государственном бюджете предусмотрено около 4 млн евро. Однако решать, кому и в каком объеме выплачивать это пособие, должны сами местные самоуправления. ”Местное самоуправление разработает порядок, каким образом пособие будет выдаваться. Это должно быть организовано максимально просто. У местного самоуправления будет право разграничивать это пособие по категориям. Мы будем давать деньги из расчета, что в среднем пособие на погребение составит 250 евро”, — пояснила министр социальной защиты Кайа Ива.

В Ида-Вирумаа смертность выше

Однако разработанная государством формула, как оказалось, работает не всегда справедливо. Например, как пишет портал err.ee, учитывая статистику смертности в Йыхви за последние годы, получается, что там на похороны одного человека выделяется 215 евро, то есть на 35 евро меньше. ”В некоторых местных самоуправлениях смертность превышает средний показатель по Эстонии и эта формула не слишком хорошо учитывает эту разницу”, — сказала руководитель отдела попечительства Министерства социальных дел Хяли Тарум. ”В Ида-Вирумаа, например, очень много смертельных несчастных случаев. Также инфекционные заболевания: такие как гепатит, туберкулез, ВИЧ. И в этом регионе больше загрязнений из-за промышленности. Работа в тяжелых условиях, например, в шахтах, также связана с большими рисками для здоровья”, — пояснил доцент экологии и здравоохранения Тартуского университета Ханс Орру.

Однако, по словам Тарум, менять формулу, по которой распределяются деньги на похоронные пособия между самоуправлениями, не планируется. Если некоторые самоуправления получили меньше денег, то они могут выплачивать пособия на похороны в меньшем объеме.

”Государство не говорит, что местное самоуправление должно выплачивать пособие на похороны именно в размере 250 евро. Самоуправления могут сами решать, какую сумму и кому они будут выплачивать исходя из своей базы доходов”, — добавила Тарум, передает русская служба новостей err.ee

Наша справка:

В 2017 году пособие на погребение в Нарве получили 759 человек, в 2017 году — 826 человек.

По статистике в Эстонии в среднем за год умирает 15 500 человек.