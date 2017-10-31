После реконструкции социального дома в Йыхви там больше не хотят видеть неместных уголовников

Одной из ближайших тем в работе социальной комиссии нового состава йыхвиского собрания наверняка станет обсуждение разных вариантов реконструкции социального дома Йыхви, расположенного по улице Кааре, 7.

Общим во всех вариантах, которые предложит комиссии социальная служба волостной управы, будет то, что в этом здании больше не должно работать НКО, клиенты которого — освободившиеся из мест заключения лица, никак не связанные с Йыхви.

В основном это пятиэтажное здание с двумя крыльями занимает сейчас волостной социальный дом, где проживают на правах нанимателей 87 человек и имеются 120 социальных квартир. Этой волостной услугой пользуются малоимущие, в том числе одинокие люди, не способные снять квартиру по рыночным ставкам или потерявшие жилье из-за долгов, а также йыхвисцы, вернувшиеся из тюрьмы, пояснила заведующая социальной службой Сирли Таммисте.

Кроме того, на Кааре, 7 размещаются Палата людей с недостатками, центр активизации, чьими клиентами сегодня являются также люди с неполной трудоспособностью, суповая кухня, приют для бездомных и ”продуктовый банк” Йыхви.

Половину верхнего этажа на правах аренды занимает НКО ”Тулевик”, которое предоставляет министерству юстиции услугу по работе со вчерашними заключёнными.

Деятельность этого НКО пользы для Йыхви не приносит, и от этого арендатора хотелось бы поскорее избавиться, сказала Таммисте.

- Если в социальном доме живут йыхвисцы или палата людей с недостатками оказывает свои услуги также жителям нашей волости, то НКО ”Тулевик” — не волостное и его клиенты тоже в основном не наши, а просто лица, освободившиеся из тюрьмы и осевшие в нашем самоуправлении. Мы не регистрируем их в Йыхви, но фактически они живут здесь, здесь же получают пособие по бедности, заводят какие-то знакомства и связи, что ухудшает среду жизни для добропорядочного горожанина. К тому же, по нашим данным, плотной и активной социально-воспитательной работы НКО с ними не ведёт, — мотивировала собеседница желание от этой организации избавиться.

Единственный плюс от пребывания ”Тулевика” на Кааре, 7 она видит в том, что НКО вносит арендную плату в сумме 10 тысяч евро в год плюс коммунальные платежи, которые помогают существовать социальному дому. Но договор аренды истечёт в феврале 2019 года, и социальный отдел управы всё-таки предлагает эти отношения либо расторгнуть досрочно, либо во всяком случае более не продлевать. Соответствующее письмо в министерство юстиции скоро будет подготовлено и отправлено.

С другой стороны, НКО для бывших заключённых занимает около 404 квадратных метров в здании, где уже и так есть 271 квадратный метр пустующих помещений. Прекращение аренды будет означать, что на Кааре, 7 станет пустовать свыше 670 квадратных метров.

Для решения этой проблемы, по словам Сирли Таммисте, есть три возможных варианта. Первый — демонтировать верхний этаж обоих крыльев здания. Второй — демонтировать правое, меньшее, крыло дома и сосредоточить все оставшиеся услуги на пяти этажах левой части. Третий путь — оставить прежний объём строения, но создать в нём также арендный жилой фонд не только для малообеспеченных, но и для других желающих йыхвиских семей.

- Для реконструкции дома Кааре, 7 хотелось бы использовать средства государственной программы поддержки местного жилого фонда для найма, второй тур подачи заявок в которую откроется в 2018 году, и он делает упор именно на жилье для малообеспеченных групп. В этой программе предполагается 50-процентный собственный взнос самоуправления, поэтому вопрос непростой и предстоит взвесить все за и против.

Если для соседнего, тоже с социальным предназначением, здания по Кааре, 3 недавно по заказу волости был проведён анализ окупаемости, то применительно к Кааре, 7 такого анализа не требуется, заверила Таммисте. Домом по Кааре, 3 оперирует специально созданное целевое учреждение, а дом N 7 управляется как прямая структурная единица самоуправления, пояснила она.

- Социальный дом экономически дееспособен. Мыслей продавать это муниципальное здание нет, — заключила руководитель социальной службы.