После длительной реконструкции снова открываются пограничные пункты ”Нарва-2”

Сегодня, 1 ноября, министр внутренних дел Андрес Анвельт откроет пешеходный пограничный пункт ”Нарва-2”, которые был закрыт на реконструкцию в 2015 году, значится в пресс-релизе.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт рад тому, что после продлившихся несколько лет строительных работ пограничные пункты пропуска наконец готовы и можно открывать трансграничное движение. ”Реконструкция моста, соединяющего пограничные пункты Эстонии и России, да и сами страны, позволит повысить качество обслуживания местных жителей и осуществлять пограничный контроль в современных условиях. До закрытия пунктами пропуска ”Нарва-2” и ”Ивангород” для ежедневного пересечения границы пользовались свыше 800 человек, которые более двух лет были вынуждены пользоваться гораздо более длинным путем через мост Сыпрузе”, — отметил министр.

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви сказал, что пункт пропуска ”Нарва-2” представляет собой достойные ворота для прибывающих в Европейский союз. ”Открытие пункта пропуска ”Нарва-2” окажет влияние не только на людей, которые теперь смогут быстрее и удобнее, чем раньше, пересекать границу. Современная рабочая среда, системы видеонаблюдения и современная техника помогут пограничникам хорошо выполнять свою работу, а, следовательно, повышать безопасность на границе”, — сказал Пюви.

Оба пешеходный пограничных пункта, но в первую очередь российский, нуждались в обновлении, мост, соединяющий эти пункты, был амортизирован. В ходе реконструкции в пункте пропуска ”Нарва-2” была установлена система видеонаблюдения, обновлен терминал, созданы условия для пересечения границы людьми с физическими недостатками. Был тщательно отремонтирован пешеходный мост, на мосту построена галерея, на площади перед пунктом пропуска положено новое дорожное покрытие. Расположенный на стороне Российской Федерации пешеходный пункт пропуска ”Ивангород” был снесен, и вместо него был построен абсолютно новый терминал пограничного контроля. Также в пункте пропуска была установлена комплексная охранная система, построены наружные инженерные сети и укреплена набережная.

Работы по реконструкции пункта пропуска ”Нарва-2” и моста завершились уже в декабре 2015 года, но они оставались закрыты в связи с крупномасштабными строительными работами на пункте пропуска с российской стороны.

Пункт пропуска ”Нарва-2” предназначен только для пешеходов. Пересечение границы с товаром, подлежащим декларированию, по-прежнему будет осуществляться только через пункт ”Нарва-1”. В зимнее время пункт пропуска ”Нарва-2” работает с 7.00-19.00 и в летнее время с 8.00-19.00.

Пограничные пункты ”Нарва-1” (автомобильный пункт пропуска) и ”Нарва-2” (пешеходный мост) были отреконструированы в 2015–2016 годах на средства Программы трансграничного сотрудничества ”Эстония-Латвия-Россия” Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI) и на средства из государственного бюджета. Всего в реконструкцию двух пунктов было инвестировано более 10 миллионов евро, 40% из которых финансировались Европейским союзом. Стоимость реконструкции пограничного пункта ”Нарва-2” и пешеходного моста состав