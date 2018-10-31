После 16 лет в кресле мэра Нарвы Тармо Таммисте надеется уйти в Рийгикогу

Мэр НарвыТармо Таммисте заявляет, что если в будущем марте он наберет необходимое количество голосов на выборах в Рийгикогу, то будет работать в парламенте, оставив место градоначальника, которое, скорее всего, займет человек, не состоящий ни в какой партии. Если это произойдет, нарвская власть, скорее всего, станет полностью беспартийной.
Центрист Тармо Таммисте был впервые избран мэром Нарвы в 2002 году и, переизбираясь, оставался им до осени 2013-го, когда на два года уступил позицию градоначальника Эдуарду Эасту, став председателем городского собрания. В 2015 году Таммисте вернулся в кресло мэра и занимает его до сих пор.
О том, что Тармо Таммисте надеется поработать в Рийгикогу, в Нарве говорили еще до местных выборов 2017 года, а в минувшем августе мэр косвенным образом подтвердил это, оставшись в Центристской партии, в то время как из нее вышли многие видные нарвские центристы. Напомним, что партию тогда покинули депутаты-центристы, которых правоохранительные органы заподозрили в коррупции, а также солидаризировавшиеся с ними однопартийцы.
Тармо Таммисте был и самым известным нарвским центристом, который поучаствовал в прошедших без кворума выборах правления Нарвского округа ЦП, войдя в него. Больше 90 процентов остающихся в партии центристов от этих выборов отстранились. Тогда опять же можно было предположить, что Таммисте связывает с партией некоторые планы, и теперь сам он подтверждает, что уйдет в Рийгикогу, если его выберут.
”Если все сложится так, что я наберу необходимое количество голосов, то пойду работать в Рийгикогу”, — обещает Тармо Таммисте.
После того, как Нарва с Тарту стали финалистами внутриэстонской борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года, шансы приграничного города добиться его многим кажутся реальными. Не повредит ли уход мэра этому процессу, в свете того, что он, будучи центристом, сейчас является единственным политическим связующим звеном Нарвы с государственной властью. Если Нарве придется будущей весной выбирать себе нового мэра, он с максимальной вероятностью будет беспартийным.
”Наша команда, занимающаяся подготовкой заявки, остается. Я сам не собираюсь оставаться в стороне и буду так или иначе участвовать в этой работе”, — говорит Тармо Таммисте.
- А если нарвская власть станет полностью беспартийной, не приведет ли это к тому, что шансы Нарвы добиться титула понизятся, к тому, что поддержки со стороны государства не будет?
- На этом это точно не скажется. Выбор же не делает местное жюри, опять же будет решать международная комиссия (в комиссии, которая на прошлой неделе вывела Нарву и Тарту в финал, отказав Курессааре, было 10 зарубежных представителей и только два эстонских, — прим. авт.). Не повлияет это и на планы государства поддержать город, который получит титул, финансово — суммой до 10 миллионов евро, при условии аналогичного самофинансирования. Не может быть такого, что ”раз там все беспартийные, то туда не дадим денег”. Это никак не влияет”, — уверен мэр Нарвы.
Тармо Таммисте утверждает, что если его будущая работа будет связана с Таллинном, он не собирается ”выписываться” из Нарвы, то есть его налоги будут идти и в дальнейшем в нарвский бюджет.
”Останусь жителем города Нарва”, — обещает мэр.
Центристская партия стала первой партией, которая с помощью наружной рекламы продвигает своих кандидатов на будущих выборах.
Ида-вирумааский список кандидатов будет утвержден центральным правлением партии в начале следующего года, но Тармо Таммисте отмечает, что те люди, которых нарвитяне и гости города видят на уличных рекламных баннерах сегодня, будут баллотироваться в Рийгикогу.
Тармо Таммисте на баннере соседствует с Михаилом Стальнухиным, порвавшим с нарвскими центристами после того, как они не поддержали идею сохранения хотя бы одной гимназии в Нарве, где преподавание шло бы только на русском. Стальнухин отказывается считать однопартийцев, поддержавших создание единой государственной гимназии, центристами, пообещав им геенну огненную. Тармо Таммисте эти выпады не смущают, и он уверяет, что со Стальнухиным у него вполне нормальные отношения.
До сих пор перед Таммисте ни разу не стоял выбор — уходить в Рийгикогу или нет, так как результаты на выборах он показывал слабые.
На выборах 2015 года Тармо Таммисте набрал 429 голосов, в то время как прошедший в парламент Валерий Корб получил поддержку 1046 избирателей, Мартин Репински набрал 1556 голосов, за Михаила Стальнухина проголосовало 3648 человек, а за Яну Тоом — 11574.
В 2011 году Тармо Таммисте лучше выступил на выборах в Рийгикогу, взяв 1175 голосов, которых не хватило для депутатского мандата. Четырьмя годами позже у местных политиков много голосов отобрала Яна Тоом.