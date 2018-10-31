После 16 лет в кресле мэра Нарвы Тармо Таммисте надеется уйти в Рийгикогу

После того, как Нарва с Тарту стали финалистами внутриэстонской борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года, шансы приграничного города добиться его многим кажутся реальными. Не повредит ли уход мэра этому процессу, в свете того, что он, будучи центристом, сейчас является единственным политическим связующим звеном Нарвы с государственной властью. Если Нарве придется будущей весной выбирать себе нового мэра, он с максимальной вероятностью будет беспартийным.

”Наша команда, занимающаяся подготовкой заявки, остается. Я сам не собираюсь оставаться в стороне и буду так или иначе участвовать в этой работе”, — говорит Тармо Таммисте.

- А если нарвская власть станет полностью беспартийной, не приведет ли это к тому, что шансы Нарвы добиться титула понизятся, к тому, что поддержки со стороны государства не будет?

- На этом это точно не скажется. Выбор же не делает местное жюри, опять же будет решать международная комиссия (в комиссии, которая на прошлой неделе вывела Нарву и Тарту в финал, отказав Курессааре, было 10 зарубежных представителей и только два эстонских, — прим. авт.). Не повлияет это и на планы государства поддержать город, который получит титул, финансово — суммой до 10 миллионов евро, при условии аналогичного самофинансирования. Не может быть такого, что ”раз там все беспартийные, то туда не дадим денег”. Это никак не влияет”, — уверен мэр Нарвы.

Тармо Таммисте утверждает, что если его будущая работа будет связана с Таллинном, он не собирается ”выписываться” из Нарвы, то есть его налоги будут идти и в дальнейшем в нарвский бюджет.

”Останусь жителем города Нарва”, — обещает мэр.

Центристская партия стала первой партией, которая с помощью наружной рекламы продвигает своих кандидатов на будущих выборах.

Ида-вирумааский список кандидатов будет утвержден центральным правлением партии в начале следующего года, но Тармо Таммисте отмечает, что те люди, которых нарвитяне и гости города видят на уличных рекламных баннерах сегодня, будут баллотироваться в Рийгикогу.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

На наружной рекламе можно увидеть Яну Тоом, которая скорее всего, как и четыре года назад, будет первым номером, а также Валерия Корба, Мартина Репинского, Михаила Стальнухина. На нарвских баннерах также можно полюбоваться на Юри Ратаса, обещающего повышение пенсий на 100 евро, но он, конечно, будет баллотироваться не в Ида-Вирумаа. В то же время предполагается участие в ида-вирумааском списке ЦП Максима Волкова, бывшего вице-мэра Нарвы.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Тармо Таммисте на баннере соседствует с Михаилом Стальнухиным, порвавшим с нарвскими центристами после того, как они не поддержали идею сохранения хотя бы одной гимназии в Нарве, где преподавание шло бы только на русском. Стальнухин отказывается считать однопартийцев, поддержавших создание единой государственной гимназии, центристами, пообещав им геенну огненную. Тармо Таммисте эти выпады не смущают, и он уверяет, что со Стальнухиным у него вполне нормальные отношения.

До сих пор перед Таммисте ни разу не стоял выбор — уходить в Рийгикогу или нет, так как результаты на выборах он показывал слабые.

На выборах 2015 года Тармо Таммисте набрал 429 голосов, в то время как прошедший в парламент Валерий Корб получил поддержку 1046 избирателей, Мартин Репински набрал 1556 голосов, за Михаила Стальнухина проголосовало 3648 человек, а за Яну Тоом — 11574.