"Завидная" стабильность: очередная зима, новый отопительный сезон, и опять у жителей Кохтла-Ярве проблемы с оплатой счетов, кочующие из старого года — в новый.

Delfi узнал, есть ли какие-то новости из ”холодного” города, потеплели ли отношения между жильцами домов-должников и различными инстанциями. По сравнению с прошлыми годами дела идут лучше, однако, сильно радоваться пока рано.

”Тьфу-тьфу-тьфу, все дома в этом году подключены (Из тех, кто еще не перешел на альтернативное отопление — прим. авт.). Но проблема с оплатой никуда не исчезла”, — описала ситуацию Елена Мутонен, член правления Ассоциации квартирных товариществ Эстонии.

Председатель дома-должника по Уус, 1 Тамара Абраева в этом отопительном сезоне писала письма с просьбой о помощи канцлеру права, депутатам Рийгикогу и горуправе Кохтла-Ярве. В последней инстанции, как следует из письма, ей ответили известной фразой: ”Денег нет”.

”Мы уже писали канцлеру права и депутатам Рийгикогу о проблемах должников 28 октября 2016 года. Наше письмо было передано в горуправу Кохтла-Ярве, где нам ответили, что денег у города нет, и помочь с оплатой он нам не может. Но мы просили не денег. Мы просили помочь разобраться с ситуацией по существу, поскольку долги растут, и у товарищества нет возможности их взыскания”, — пишет Абраева в своем письме к канцлеру.

” Создался порочный круг

Проблема, по ее словам, в двух категориях должников.

Первая — это должники-нерезиденты Эстонии: собственники этих квартир проживают в России, и ”отловить” их крайне затруднительно. ”Наша просьба к канцлеру права состояла в том, чтобы задействовать международные правовые механизмы для взыскания долгов с безответственных плательщиков”, — объясняет председатель.

Вторая категория — это люди, набравшие в банках кредиты, на которых, по ее словам, бесполезно подавать в суд: квартиры заложены в банках, зарплата, видимо, платится в конвертах, поэтому взыскания по исполнительным листам — мизерные.

”Почему банки выдают кредиты людям, у которых есть долги по квартплате? Что делать товариществам, если невозможно взыскать долги, и невозможно продать за долги квартиру?” — задается Абраева риторическими вопросами.

”Наступил новый отопительный сезон, и долги недобросовестных плательщиков продолжают нарастать. Создался порочный круг, и решить проблему мы самостоятельно не можем”, — резюмирует председатель, взывая к канцлеру о помощи.

Ответ пришел через две с половиной недели. Однако, канцлер права — не тот, кто отлавливает злостных неплательщиков и устанавливает новые стояки на месте спиленных. В ответе канцлера права значилось, что сложившаяся ситуация не противоречит Конституции, и разрешение споров о долгах — вне его компетенции. Видимо, придется уповать на решения специально созданной в Министерстве экономики и инфраструктуры рабочей группы.

фотоколлаж Delfi

Круговорот долгов

19 октября 2016 Delfi писал, что концерн VKG пошел навстречу жильцам замерзавших в Кохтла-Ярве домов и заключил с должниками соглашения о графиках выплат.

"В больших частях города — Ахтме и Ярве — отопление будет дано во все дома, кроме дома по адресу Уус, 9 (Ярвеская часть)”, — прокомментиовал тогда ситуацию вице-мэр города Кохтла-Ярве Денис Вершинин. Этот дом, по словам чиновника, не первый год остается без тепла, поскольку люди перешли на альтернативные виды отопления (газ, электричество): "Мы говорили с руководством этого квартирного товарищества о том, какие планы вообще по данному поводу, но прозвучал такой ответ: "Это наш дом, и мы сами решим все свои вопросы". Со стороны предприятия-поставщика, по словам вице-мэра, проблем с подачей тепла в этот дом нет, и как только будет погашен долг — тепло будет дано.

”Уус 9 — это тот дом, который в прошлом году остался без отопления, и уже в этом отопительном сезоне не справляется с оплатой”, — рассказала Елена Мутонен. Его задолженность, по ее словам, составляет более четырех с половиной тысяч евро, а сумма оплаты вместе с текущим счетом — более семи с половиной. „Поэтому судьба этого дома и жильцов — под большим вопросом”, — резюмировала она.