Популярный российский блогер Варламов о Нарве и Ивангороде: контраст поразительный

Один из самых известных российских блогеров-фотографов Илья Варламов, снискавший популярность во многом благодаря путевым заметкам, делающимся во время или по итогам визитов в города России и не только России, посетил Нарву и Ивангород.

В своем блоге Варламов поделился своими первыми впечатлениями от двух городов, разделенных рекой Нарва и границей, отметив, что похожи они только тем, что в обоих в живут преимущественно русские люди.

«Два города, разделенные границей, а контраст поразительный. В двух городах живут одни те же люди (Нарва — самый русский город Эстонии, 95% русскоязычных), один климат, одна история, а какая разница!» - пишет Илья Варламов, побывавший в Нарве 11 июня.

Предлагаем вашему вниманию некоторые другие цитаты из краткого сравнительного анализа Нарвы и Ивангорола, сделанного Варламовым в рамках его большого проекта «Граница».

«Жители Ивангорода ходят в Эстонию за продуктами каждый день. Если вы пешком пойдете через границу, то навстречу вам наверняка будет идти много людей с красными пакетами одного из местных супермаркетов. Наши покупают в Эстонии сыры, колбасы, бытовую химию, молочку, вино и другой алкоголь. У них все дешевле процентов на 30-40 и качественнее, чем в России. Любая бабушка в Ивангороде скажет вам, что в Нарве можно купить нормальное молоко за адекватные деньги, а в России нет.

В Ивангород едут эстонцы, чтобы заправиться, бензин у нас дешевле. Благодаря русскому бензину в Нарве самое дешевое в Эстонии такси».

«Эту границу я переходил впервые. Разница заметна уже на мосту через Нарву. У эстонцев сделана шикарная набережная! По ней бегают, гуляют люди, на ней стоят кафе и бары, фонтаны и скульптуры. Шикарное общественное пространство, украшение города!

В России набережной нет, у нас на берегу реки валяются старые автомобильные кресла, покрышки, устроена парковка… Между камней под стенами Ивангородской крепости сидят гопники и пьют пиво, глядя на Эстонию. Разница всего несколько сот метров, а такое впечатление, что попал в другой мир».

«Ивангород заброшен, разрушен, здесь не хочется находиться. Транзитный город-парковка, откуда либо в скорее в Эстонию, либо в Питер. А Нарва живет своей жизнью и светится огнями ночью (в Ивангороде подсветку на ночь отключают)».

«Проект «Граница» был запущен, чтобы развеять миф о страшной российской погоде, о загадочной русской душе, менталитете, инопланетянах, таинственных врагах», - объясняет Варламов. Блогер уже написал о российско-финской границе, про Выборг и Лаппеэнранту, про Святогорск и Иматру.

В ближайшее время Варламов обещает подробнее рассказать в своем блоге, ежемесячная аудитория которого составляет более 1.5 млн посетителей, о своих впечатлениях от Нарвы и Ивангорода.