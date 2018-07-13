Поможем спасти животных! В Нарва-Йыэсуу пройдет благотворительный зумба-марафон

В субботу, 21 июля, в курортном городе Нарва-Йыэсуу состоится благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Все собранные средства пойдут на помощь НКО ”Ayuda”, которое занимается спасением различных животных, от кошек до лошадей, говорится в пресс-релизе.

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнётся 21 июля в 13:00 в Светлом парке в центре уютного Нарва-Йыэсуу. Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба — это, прежде всего, отличное настроение!

Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие — начиная с 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут там же переданы представителю НКО ”Ayuda”. Также есть возможность предварительной онлайн-регистрации на официальном сайте Zumba-Fitness.