13.07.2018, 13:16

Поможем спасти животных! В Нарва-Йыэсуу пройдет благотворительный зумба-марафон

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rus.delfi.ee
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hobused
hobusedFoto: Eero Vabamägi

В субботу, 21 июля, в курортном городе Нарва-Йыэсуу состоится благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Все собранные средства пойдут на помощь НКО ”Ayuda”, которое занимается спасением различных животных, от кошек до лошадей, говорится в пресс-релизе.

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнётся 21 июля в 13:00 в Светлом парке в центре уютного Нарва-Йыэсуу. Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба — это, прежде всего, отличное настроение!

Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие — начиная с 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут там же переданы представителю НКО ”Ayuda”. Также есть возможность предварительной онлайн-регистрации на официальном сайте Zumba-Fitness.

НКО ”Ayuda” существует уже 5 лет. Изначально главной целью было спасение лошадей, которым грозит усыпление или мясокомбинат. Это бывшие лошади-спортсмены или же пожилые особи, которых ”Ayuda” выкупает, а позже старается найти им новых хозяев. Некоторые лошади остаются на хуторе на всю жизнь. Сейчас НКО также помогает брошенным собакам и кошкам. Чтобы содержать спасенных животных, организован домашний зоопарк, куда можно приехать и пообщаться с разными животными. В зоопарке есть ламы, корова, мини-лошадки, бараны, коза, лисы, хорьки, курочки и много лошадей.

ТОП

Организаторами мероприятия выступает команда нарвских инструкторов Zumba, мероприятие поддерживают городская управа Нарва-Йыэсуу, спортивный клуб MyFitness, портал Seti.ee, спортивный клуб Motus и сёрф-клуб Нарва-Йыэсуу, информационный портал Tema.ee, Narva-Jõesuu SPA&Sanatoorium, Спортивный центр Синимяэ, Noorus SPA Hotel, Meresuu SPA&Hotel и многие другие. Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров, а также главного приза — прогулки на лошадях от НКО ”Ayuda”.

Всех желающих ждут 21 июля в 13:00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу (в случае плохой погоды мероприятие переносится в помещение).

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