24.05.2018, 14:14

Помечтали: будущее Йыхви хорошо просматривается только до 2021 года

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Алексей Старков
Алексей Старков
EST
Jõhvi vald
Jõhvi valdFoto: Sergei Stepanov, NPA

На конференции под названием ”Йыхви завтра” в дни празднования 80-летия городских прав ида-вируской ”столицы” это самое ”завтра” имело наиболее чёткие очертания года до 2020-2021-го, судьба же Йыхви через десять лет была несколько окутана туманом предстоящих вызовов.

Среди ближайших более-менее конкретных планов развития Йыхви, который пока не изменяет своей традиции последних лет — постоянно что-то менять в городской среде, — продление пешеходного променада на отрезке между улицей Парги и концертным домом, в том числе перестройка парковки около ЙКД и прокладка пешеходно-велосипедной дорожки на краю парка. Также готовится реконструкция улицы Парги в городской черте. Эти работы запланированы на 2018 год.

За несколько следующих лет самоуправление намечает в несколько этапов построить в йыхвиском микрорайоне ряд объектов т.н. образовательного городка, среди которых — продление сюда променада, обновление стадиона, строительство скейт-парка, гимназической спортплощадки, зоны отдыха, а возможно, и нового здания для основной школы. Заметим, что это — проекты самоуправления, а параллельно по соседству должен развиваться и частный торгово-развлекательный комплекс.

Пищу для размышлений о дальнейшем развитии городской среды на конференции попытались, в частности, дать архитекторы Танель Тухал и Ра Лухсе (на фото), ранее спроектировавшие в Йыхви концертный дом, новый детсад, суд и упомянутый образовательный городок. Архитекторы считают, что потенциал у Йыхви есть, но надо менять и менталитет жителей.

В комментарии для ”ИП” Лухсе и Тухал сказали, что Йыхви надо усилить транспортное сообщение со столицей и сделать местную среду более привлекательной. Это притягивало бы сюда желающих работать, сохраняло молодёжь, тем более что йыхвские цены недвижимости ниже столичных. Архитекторы ”вбросили” и мысль о развитии муниципального жилфонда, приведя в пример Голландию, где его много. Йыхви недостаёт также гостиничных площадей, что мешает развивать здесь конференционную деятельность.

Что же касается жилых домов, то, по мнению Лухсе и Тухала, стоит присмотреться, например, к установке на них вторых, прозрачных, фасадов с устройством веранд и висячих садов. Идея смелая, но не утопическая, а продвинуть её мог бы практический архитектурный эксперимент, подтвердили собеседники.

ТОП

Жильё жильём, культура культурой, ну а что всё-таки с экономикой? Член правления целевого учреждения по развитию промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик напомнил, что на первой очереди йыхвиского парка бизнесу продана уже треть грунтов и на двух идёт строительная деятельность, а через пару лет должна быть готова инфраструктура второго этапа парка, специализация которого — логистика и оптовая торговля.

Представитель Ида-Вируского центра развития предпринимательства Лаури Ялонен предложил Йыхви на будущее целый ряд возможных ролей. В местном масштабе это могут быть роли центра одного из двух (наряду с Нарвой) городских регионов Ида-Вирумаа, культурного очага, места для конференций, центра услуг и управления или центра образовательного. В европейском масштабе можно попробовать заявить о себе успешным опытом социальной интеграции, изменением экономической модели, в том числе с учётом т.н. четвёртой промышленной революции, образчиками ”экономики пожилых” и даже как центр услуг для кинопроизводства…

Определённый полёт фантазии показали в дни юбилея города и юные йыхвисцы, принявшие участие в конкурсе рисунков ”Йыхви-2038” (год столетия городских прав. — прим. авт.), победителей в котором наградили на той же конференции, а выставку устроили по соседству. В нарисованном Йыхви будущего нашлось место и космическим ракетам, и планетарию, и футуристической архитектуре. В то же время, на многих рисунках-победителях в облике Йыхви всё равно просматривались черты города магазинов и закусочных, и лишь на одном можно было увидеть ”йыхвиский университет”.

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