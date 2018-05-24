Помечтали: будущее Йыхви хорошо просматривается только до 2021 года

Пищу для размышлений о дальнейшем развитии городской среды на конференции попытались, в частности, дать архитекторы Танель Тухал и Ра Лухсе (на фото), ранее спроектировавшие в Йыхви концертный дом, новый детсад, суд и упомянутый образовательный городок. Архитекторы считают, что потенциал у Йыхви есть, но надо менять и менталитет жителей.

В комментарии для ”ИП” Лухсе и Тухал сказали, что Йыхви надо усилить транспортное сообщение со столицей и сделать местную среду более привлекательной. Это притягивало бы сюда желающих работать, сохраняло молодёжь, тем более что йыхвские цены недвижимости ниже столичных. Архитекторы ”вбросили” и мысль о развитии муниципального жилфонда, приведя в пример Голландию, где его много. Йыхви недостаёт также гостиничных площадей, что мешает развивать здесь конференционную деятельность.

Что же касается жилых домов, то, по мнению Лухсе и Тухала, стоит присмотреться, например, к установке на них вторых, прозрачных, фасадов с устройством веранд и висячих садов. Идея смелая, но не утопическая, а продвинуть её мог бы практический архитектурный эксперимент, подтвердили собеседники.

Жильё жильём, культура культурой, ну а что всё-таки с экономикой? Член правления целевого учреждения по развитию промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик напомнил, что на первой очереди йыхвиского парка бизнесу продана уже треть грунтов и на двух идёт строительная деятельность, а через пару лет должна быть готова инфраструктура второго этапа парка, специализация которого — логистика и оптовая торговля.

Представитель Ида-Вируского центра развития предпринимательства Лаури Ялонен предложил Йыхви на будущее целый ряд возможных ролей. В местном масштабе это могут быть роли центра одного из двух (наряду с Нарвой) городских регионов Ида-Вирумаа, культурного очага, места для конференций, центра услуг и управления или центра образовательного. В европейском масштабе можно попробовать заявить о себе успешным опытом социальной интеграции, изменением экономической модели, в том числе с учётом т.н. четвёртой промышленной революции, образчиками ”экономики пожилых” и даже как центр услуг для кинопроизводства…

Определённый полёт фантазии показали в дни юбилея города и юные йыхвисцы, принявшие участие в конкурсе рисунков ”Йыхви-2038” (год столетия городских прав. — прим. авт.), победителей в котором наградили на той же конференции, а выставку устроили по соседству. В нарисованном Йыхви будущего нашлось место и космическим ракетам, и планетарию, и футуристической архитектуре. В то же время, на многих рисунках-победителях в облике Йыхви всё равно просматривались черты города магазинов и закусочных, и лишь на одном можно было увидеть ”йыхвиский университет”.