Получивший условный срок за смерть пациента врач из Ида-Вирумаа подал кассацию в Госсуд

Признанный виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Государственном суде, передает rus.err.ee.

Адвокат Горячева представил кассацию на решение Тартуского окружного суда от 22 марта, не изменившего вердикт суда первой инстанции, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Высший судебный орган Эстонии пока не занял позиции по кассационной жалобе.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горчева к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.