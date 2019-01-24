24.01.2019, 20:05

Получить лицензию на таксоизвоз в Нарве смогут только владельцы автомобилей, соответствующих стандарту ”ЕВРО 5”. Социальной катастрофы не будет

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Получить лицензию на таксоизвоз в Нарве смогут только владельцы автомобилей, соответствующих стандарту ”ЕВРО 5”. Социальной катастрофы не будет
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвское городское собрание одобрило новую редакцию Требований к таксомоторным перевозкам в Нарве, которая устанавливает, что лицензии на таксоизвоз смогут получить исключительно владельцы автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”. Когда только об идее установления этого требования стало известно, она вызвала протест со стороны многих нарвских таксистов, но большую их часть убедили, что ничего страшного не произойдет.

При голосовании по данному вопросу депутаты Нарвского горсобрания проявили практически полное единодушие — ”за” были и представители большинства, и оппозиции. Только Михаил Стальнухин остался в стороне. Он не был против и не воздержался — не голосовал совсем.

Михаил Стальнухин сказал Delfi, что он отстранился потому, что одобрить проект ему не позволили сомнения насчет того, не пойдет ли новая версия документа во вред таксистам. Он считает, что Требования к таксоперевозкам должны была зафиксировать, узаконить реальное положение дел, а именно то, что большинство нарвских таксистов работают по фиксированному тарифу: ”2.5 евро — за поездку в любой конец города”. Голосовать против, по словам Стальнухина, ему не позволило то, что, по информации вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, руководители трех из пяти крупнейших нарвских таксофирм, участвуя в работе комиссии по транспорту, одобрили проект решения.

Депутат фракции ”Наша Нарва” Юрий Рауд также отметил, что он и его коллеги по оппозиционному лагерю согласились с проектом решения, прежде всего, потому, что выразившие свою позицию руководители таксофирм проголосовали за него, и кроме того — никаких официальных протестов по данному поводу в горсобрание никем передано не было.

”С нами никто не связывался, не делился какими-то доводами против данного решения, на само заседание никто из недовольных таксистов не пришел. В такой ситуации у нас не было оснований голосовать против”, — пояснил Юрий Рауд.

Ранее Delfi опубликовал мнение члена правления одной из крупнейших нарвских таксофирм, Seti Takso , Валерия Федюшина, который не сомневался в том, что выдача лицензий только обладателям автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”, приведет к очень большим проблемам и, может быть, даже к социальной катастрофе.

”Таксисты — это наши горожане, и заставлять их покупать дорогущие машины, которые на наших дорогах превратятся в хлам за два года, просто аморально!”, — отмечал Федюшин, предупреждая, что многие будут вынуждены уйти из таксобизнеса, не имея возможности купить сравнительно новый автомобиль, соответствующий стандарту ”ЕВРО 5”.

Стандарт ”ЕВРО 5”, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, был введен для всех продаваемых в Евросоюзе автомобилей осенью 2009 года. Но все-таки это не значит что, когда изменения вступят в силу, стать таксистом можно будет, только обладая автомобилем не старше 9 лет. По словам вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, все будет зависеть от техосмотра.

”Соответствующие этому стандарту автомобили выпускали и раньше 2009 года, — отмечает Алексей Евграфов. — Если автомобиль старше 9 лет на техосмотре будет соответствовать стандарту ”ЕВРО 5”, то неважно, когда он был произведен”.

В то же время, если реальные неудовлетворительные показатели по уровню загрязнения окружающей среды на техосмотре будут демонстрировать и совсем новые автомобили, то несоответствие стандарту ”ЕВРО 5” будет причиной отказа и их владельцам в лицензии.

ТОП

В поступившем в горсобрание проекте решения депутаты сделали важные поправки, которые, вероятно, примирят с новыми Требованиями к таксоизвозу многих его противников, если таковые все-таки остались.

Согласно поправкам, срок вступления в силу новой редакции Требований отодвинут до 1 мая, и что еще более важно — те, таксисты, кто оформит лицензию до 1 мая, смогут работать до истечения ее срока действия доже на несоответствующих стандарту ”ЕВРО 5” автомобилях.

При этом больше половины выданных в Нарве лицензий (162 карты) — бессрочные. Всего же лицензий выдано 318.

Лишь у 25 машин срок действия лицензии заканчивается в 2019 году, но до 1 мая у их владельцев есть время, чтобы оформить новые по старым правилам.

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