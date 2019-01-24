Получить лицензию на таксоизвоз в Нарве смогут только владельцы автомобилей, соответствующих стандарту ”ЕВРО 5”. Социальной катастрофы не будет

Депутат фракции ”Наша Нарва” Юрий Рауд также отметил, что он и его коллеги по оппозиционному лагерю согласились с проектом решения, прежде всего, потому, что выразившие свою позицию руководители таксофирм проголосовали за него, и кроме того — никаких официальных протестов по данному поводу в горсобрание никем передано не было.

”С нами никто не связывался, не делился какими-то доводами против данного решения, на само заседание никто из недовольных таксистов не пришел. В такой ситуации у нас не было оснований голосовать против”, — пояснил Юрий Рауд.

Ранее Delfi опубликовал мнение члена правления одной из крупнейших нарвских таксофирм, Seti Takso OÜ, Валерия Федюшина, который не сомневался в том, что выдача лицензий только обладателям автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”, приведет к очень большим проблемам и, может быть, даже к социальной катастрофе.

”Таксисты — это наши горожане, и заставлять их покупать дорогущие машины, которые на наших дорогах превратятся в хлам за два года, просто аморально!”, — отмечал Федюшин, предупреждая, что многие будут вынуждены уйти из таксобизнеса, не имея возможности купить сравнительно новый автомобиль, соответствующий стандарту ”ЕВРО 5”.

Стандарт ”ЕВРО 5”, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, был введен для всех продаваемых в Евросоюзе автомобилей осенью 2009 года. Но все-таки это не значит что, когда изменения вступят в силу, стать таксистом можно будет, только обладая автомобилем не старше 9 лет. По словам вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, все будет зависеть от техосмотра.

”Соответствующие этому стандарту автомобили выпускали и раньше 2009 года, — отмечает Алексей Евграфов. — Если автомобиль старше 9 лет на техосмотре будет соответствовать стандарту ”ЕВРО 5”, то неважно, когда он был произведен”.

В то же время, если реальные неудовлетворительные показатели по уровню загрязнения окружающей среды на техосмотре будут демонстрировать и совсем новые автомобили, то несоответствие стандарту ”ЕВРО 5” будет причиной отказа и их владельцам в лицензии.

В поступившем в горсобрание проекте решения депутаты сделали важные поправки, которые, вероятно, примирят с новыми Требованиями к таксоизвозу многих его противников, если таковые все-таки остались.

Согласно поправкам, срок вступления в силу новой редакции Требований отодвинут до 1 мая, и что еще более важно — те, таксисты, кто оформит лицензию до 1 мая, смогут работать до истечения ее срока действия доже на несоответствующих стандарту ”ЕВРО 5” автомобилях.

При этом больше половины выданных в Нарве лицензий (162 карты) — бессрочные. Всего же лицензий выдано 318.

Лишь у 25 машин срок действия лицензии заканчивается в 2019 году, но до 1 мая у их владельцев есть время, чтобы оформить новые по старым правилам.