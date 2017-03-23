Половина вступивших в Вируский батальон девушек отказались от службы

В прошлую пятницу, несмотря на дождь и штормовой ветер, в Вируском пехотном батальоне принесли военную присягу 157 военнослужащих срочной службы — среди них две девушки. Младший лейтенант Паулийне Неттан, которая прошла в Вируском пехотном батальоне курс молодого бойца, рассказала, что изначально девушек было пять −две отказались от службы, а третья сейчас болеет.

Сама Неттан поступила на добровольную службу в 2010 году. Она служдила в инженерном батальоне, и была там первой девушкой-призывником. В 2011 году она поступила в Высшую военную школу, в 2014 закончила ее и уже приступила к должности в инженерном батальоне. До июня она пробудет в Вируском батальоне и затем отправится в Тапа, пишет Põhjarannik.

Вступившая в Вируский батальон 3 января с другими девушками-призывниками Мария Абель рассказала, что завершение курса молодого бойца дает хорошее чувство. После небольшого отдыха Мария отправится на курсы младших унтер-офицеров и станет сержантом-инструктором по строевой подготовке для новых призывников. В январе Мария также получила титул лучшего военнослужащего месяца.