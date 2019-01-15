Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?

Ставшие третьими создатели бренда Formés не побоялись привнести в творческий проект немного политики, представив публике мужское пальто, спину которого украшает огромный серый паспорт, то есть паспорт иностранца, негражданина.

Интересно, нашлись бы желающие, из числа ”серопаспортников” или обладателей других паспортов, тех, кто считает, что на проблему отсутствия у большой части населения ЭР какого-либо гражданства нужно указывать всеми способами, носить такое пальто?