15.01.2019, 07:00

Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?


rus.delfi.ee
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Политика на модном показе в Нарве: серый паспорт во всю спину. Вы бы надели такое пальто?
Creative Narva / Sergei Stepanov

Вчера в Нарве на сцене Vaba Lava очень эффектно при большом стечении публики прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов — Creative Narva. Победителем была признана команда Kuul из Тарту, а два других призовых места жюри отдало нарвитянам.

Ставшие третьими создатели бренда Formés не побоялись привнести в творческий проект немного политики, представив публике мужское пальто, спину которого украшает огромный серый паспорт, то есть паспорт иностранца, негражданина.

Интересно, нашлись бы желающие, из числа ”серопаспортников” или обладателей других паспортов, тех, кто считает, что на проблему отсутствия у большой части населения ЭР какого-либо гражданства нужно указывать всеми способами, носить такое пальто?

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