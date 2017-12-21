21.12.2017, 15:50

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Йыхви


rus.delfi.ee
EST
Poiltsei
PolitseiFoto: Andres Putting

Сегодня около 10 часов в Йыхви на перекрестке улиц Таммсааре и Раквере произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда 78-летняя женщина пересекала проезжую часть и получила удар от автомобиля, марка и модель автомобиля на данный момент неизвестны. Водитель автомобиля отвез женщину домой, позже родственник доставил пострадавшую в больницу.

Полиция просит этого водителя, а также свидетелей ДТП связаться с полицией, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия. Просим позвонить в Йыхвиское отделение полиции по номеру 53050920 либо по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000. Также можно написать э-письмо на адрес ida.vihje@politsei.ee.

"В зимних условиях на дороге очень внимательными должны быть как водители, так и пешеходы, чтобы не попасть в ДТП. Если избежать ДТП не удалось, то в первую очередь следует сообщить о происшествии по короткому номеру 112, чтобы пострадавшему как можно быстрее была оказана помощь", — напоминает аварийный полицейский Йыхвиского отделения полиции Уудо Сала.

Читайте также:
138 900€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
81 000€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
48 884€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
59 000€
Tallinn, Квартира
144 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
185 000€
Rae vald, Часть дома
93 000€
Tallinn, Квартира
172 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии