Полиция предупреждает о действующих в Ида-Вирумаа мошенниках

За последний месяц в полицию обратилось несколько человек, ставшие жертвой мошенничества и лишившиеся денег в районе Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, сообщает Идаская префектура.

По этой схеме мошенничества один из злоумышленников как бы случайно роняет свой кошелек и продолжает спокойно идти дальше. Предварительно выбранная жертва и второй соучастник находят кошелек и жертву подталкивают к тому, чтобы посмотреть содержимое кошелька.

После этого на место возвращается владелец кошелька, который начинает обвинять нашедших кошелек в пропаже банковской карточки. По инициативе мошенников все направляются к ближайшему банкомату, где жертва должна доказать, что имеющаяся на руках банковская карта на самом деле его. Сбитая с толку жертва вводит в банкомат карту и PIN-код, который мошенники запоминают.

После этого мошенники незаметно забирают у жертвы банковскую карту и позже снимают со счета жертвы наличные. По имеющей у полиции информации, злоумышленники обращались к жертвам на русском языке.

Руководитель отдела превенции и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Эне Муттика сказала, что мошенникам удается запутать своими разговорами жертв настолько, что люди забывают самые элементарные правила безопасности.

"Свою банковскую карточку и PIN-коды нельзя ни в коем случае передавать чужим людям. В случае, если ваша банковская карта пропала, об этом следует незамедлительно проинформировать свой банк, чтобы карточку закрыли", — добавила Муттика.

Всех, кому пришлось столкнуться с похожими ситуациями, просим сообщить об этом полиции по номеру 337 2589, электронной почте jelena.kuusik@politsei.ee или короткому номеру 112.