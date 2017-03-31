Полиция: о безопасности на дачном участке следует думать уже в начале сезона

Сейчас наступает долгожданная пора на дачах и в загородных домах — люди стараются выехать из шумного и пыльного города на природу, приятно провести выходные дни и поработать на свежем воздухе. Некоторые садоводы, приехавшие на свой участок впервые за несколько месяцев, к сожалению, обнаруживают неприятный сюрприз — последствия от визита незваных гостей. Если говорить об имущественных преступлениях на территории, обслуживаемой Нарвским отделением полиции, то речь может идти о краже различных инструментов из садовых кооперативов и дачных участков: пил, дрелей, газонокосилок и т.п.

Находясь на дачном участке, необходимо помнить о том, что нельзя оставлять без присмотра на приусадебном участке личные вещи — мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также рабочие инструменты, транспортные средства, велосипеды. Не стоит забывать о том, что каждый человек должен сам позаботиться о безопасности своего имущества. Уезжая из города, горожане должны убедиться в том, что их квартиры и подсобные помещения защищают надежные замки и двери, а окна помещений закрыты. Наше короткое эстонское лето быстро заканчивается и завершая дачный сезон осенью, многие люди оставляют в подсобных помещениях различные инструменты и ценные вещи, которые могут стать легкой добычей воров, если в течение всего летнего периода владельцы не позаботились о надежных замках и других мерах предосторожности.

Стоит отметить, что безопасность зависит не только от присутствия стражей правопорядка, важную роль играют и сами местные жители. Например, хорошие отношения между соседями помогут вам, во время вашего отсутствия, присмотреть за вашим имуществом. Предотвратят преступления и неравнодушные люди, замечающие что-то подозрительное и сообщающие об этом в полицию. Сигнализация, камеры видеонаблюдения, датчики на движение и освещение двора хорошо помогают защитить имущество. Рекомендовано страховать ценные вещи, записывать номера своего инструмента или транспортных средств, что облегчит работу полиции в их поиске и опознании. В начале дачного сезона многие садовые товарищества проводят общие собрания членов кооператива, где затрагиваются в числе прочих и вопросы безопасности.

Считаем необходимым выступление на собрании участкового полицейского своего отделения полиции, который с удовольствием разъяснит правила поведения в общественном месте, расскажет о мерах предосторожности и поделится подробными советами, как лучше обезопасить свое имущество.

Контакты своего участкового полицейского можно найти на сайте полиции, а также узнать по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6123000, который работает ежедневно с 8 до 19 часов.

В случае, если вы все-таки стали жертвой кражи, сообщите об этом в полицию по короткому номеру 112, а также в ближайшее отделение полиции. Нарвское отделение полиции находится по адресу ул. Вахтра, 3, Заявлением о краже можно подать и по интернету на сайте Департамента полиции и погранохраны.