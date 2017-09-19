19.09.2017, 13:45

Полиция ищет свидетелей ДТП в Силламяэ


rus.delfi.ee
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Полиция ищет свидетелей ДТП в Силламяэ
Sillamäe.Foto: Raivo Tasso

В субботу, 16 сентября, с 9 до 14 часов в Силламяэ на подземной парковке на ул. Виру произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль въехал в автомобиль Volvo. Водитель скрылся с места происшествия.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит людей, ставших свидетелями этого ДТП, позвонить в Нарвское отделение полиции по номеру 35 76031 или написать э-письмо по адресу ida.vihje@politsei.ee.

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