Полиция ищет свидетелей ДТП в Силламяэ

Sillamäe. Foto: Raivo Tasso

В субботу, 16 сентября, с 9 до 14 часов в Силламяэ на подземной парковке на ул. Виру произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль въехал в автомобиль Volvo. Водитель скрылся с места происшествия.