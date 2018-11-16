Полиция и прокуратура: рост числа несчастных случаев на работе в Ида-Вирумаа вызывает беспокойство

В обсуждении в этот раз приняли такие предприятия как Enefit Kaevandused AS, AS Repo Vabrikud, Kiviõli Keemiatööstus OÜ, Viru Keemia Grupp и представители дочерних предприятий Viru Keemia Grupp.
Окружной прокурор Вируской Окружной прокуратуры Сигрид Нурм сказала, что в число нечастных случаев на работе, зарегистрированных в прошлом году, заставляет задуматься.
"К сожалению, во многих случаях работники не хотят использовать средства личной защиты, которые выдаются работодателем. Это означает, что надо и руководители, и работники должны изменить отношение к этой теме", — сказала Нурм.
Участники встречи делились опытом, активно обсуждали связанные с безопасностью на рабочем месте вопросы, возможности проведения инфодней и лекций для повышения информированности работников.
В 2016 году в Идаской префектуре было зарегистрировано восемь несчастных случаев на работе, делопроизводств по этим происшествиям начато не было. В прошлом году в уезде произошло 40 несчастных случаев на работе, делопроизводство для выяснения обстоятельств происшествия было начато в 13 случаях.