16.11.2018, 18:59

Полиция и прокуратура: рост числа несчастных случаев на работе в Ида-Вирумаа вызывает беспокойство

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rus.delfi.ee
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Полиция и прокуратура: рост числа несчастных случаев на работе в Ида-Вирумаа вызывает беспокойство
Foto: Andres Putting

В этом году в Ида-Вирумаа было зарегистрирован 31 несчастный случай на работе, в трех случаях полицией было начато уголовное делопроизводство. Ситуация вызывает беспокойство как правоохранительных органов, так и работодателей, поэтому был созван круглый стол, на котором обсудили, как уменьшить число несчастных случаев на производстве.

Идаская префектура, Вируская Oкружная прокуратура, Трудовая инспекция и крупные предприятия Ида-Вирумаа встретились уже в конце октября, чтобы обсудить безопасность рабочей среды и возможные шаги для уменьшения числа несчастных случаев на работе.

По словам ведущего следователя службы превенции и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, число несчастных случаев на работе начало расти уже в прошлом году. „Надо стремиться к более безопасной рабочей среде и предотвращать несчастные случаи на работе. Это важно и для работников, и для работодателей.

Государственные учреждения и службы могут в этом поддержать предприятия, но обеспечение безопасности — это задача, в первую очередь, как самих предприятий, так и каждого работника", — сказала Мюрсеп. „При расследовании несчастных случаев на работе нам помогают специалисты по рабочей среде предприятий, которые объясняют нам специфику работы и другие подробности. Hо надо работать во имя того, чтобы несчастные случае на производстве не происходили вообще".

В обсуждении в этот раз приняли такие предприятия как Enefit Kaevandused AS, AS Repo Vabrikud, Kiviõli Keemiatööstus , Viru Keemia Grupp и представители дочерних предприятий Viru Keemia Grupp.

Окружной прокурор Вируской Окружной прокуратуры Сигрид Нурм сказала, что в число нечастных случаев на работе, зарегистрированных в прошлом году, заставляет задуматься.

"К сожалению, во многих случаях работники не хотят использовать средства личной защиты, которые выдаются работодателем. Это означает, что надо и руководители, и работники должны изменить отношение к этой теме", — сказала Нурм.

Участники встречи делились опытом, активно обсуждали связанные с безопасностью на рабочем месте вопросы, возможности проведения инфодней и лекций для повышения информированности работников.

В 2016 году в Идаской префектуре было зарегистрировано восемь несчастных случаев на работе, делопроизводств по этим происшествиям начато не было. В прошлом году в уезде произошло 40 несчастных случаев на работе, делопроизводство для выяснения обстоятельств происшествия было начато в 13 случаях.

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