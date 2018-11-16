Полиция и прокуратура: рост числа несчастных случаев на работе в Ида-Вирумаа вызывает беспокойство

Идаская префектура, Вируская Oкружная прокуратура, Трудовая инспекция и крупные предприятия Ида-Вирумаа встретились уже в конце октября, чтобы обсудить безопасность рабочей среды и возможные шаги для уменьшения числа несчастных случаев на работе.

По словам ведущего следователя службы превенции и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, число несчастных случаев на работе начало расти уже в прошлом году. „Надо стремиться к более безопасной рабочей среде и предотвращать несчастные случаи на работе. Это важно и для работников, и для работодателей.

Государственные учреждения и службы могут в этом поддержать предприятия, но обеспечение безопасности — это задача, в первую очередь, как самих предприятий, так и каждого работника", — сказала Мюрсеп. „При расследовании несчастных случаев на работе нам помогают специалисты по рабочей среде предприятий, которые объясняют нам специфику работы и другие подробности. Hо надо работать во имя того, чтобы несчастные случае на производстве не происходили вообще".