Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви

„Хотя во время выстрела в машине никого не было, и никто не пострадал, использование оружия в общественном месте - это случай, вызывающий большую обеспокоенность. На такие случаи полиция всегда реагирует большими ресурсами, чтобы как можно быстрее ликвидировать опасность", - сказала ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп. "Полицейские установили личность человека, который мог быть причастен к этому происшествию, и его задержали в 23 часа того же дня в качестве подозреваемого в преступлении".

Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Ану Толук, мужчине было предъявлено подозрение в тяжком нарушении общественного порядка, угрожая оружием, и в незаконном обращении с оружием.

„Следствие находится сейчас в начальной стадии и еще предстоит выяснить, при каких обстоятельствах и с какими мотивами мужчина с оружием находился в общественном месте. По мнению прокуратуры, есть основание подозревать, что лицо, находясь на свободе, может совершить новые преступления. Сегодня я ходатайствовала в суде о взятии подозреваемого под стражу и с разрешения суда, он был взят под стражу", - сказала Ану Толук.

Уголовное делопроизводство ведет Идаская префектура, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.