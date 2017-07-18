Пойдет ли Стальнухин на выборы в компании нарвских центристов, пока неизвестно

Будет ли Михаил Стальнухин избираться в Нарвское городское собрание в составе списка Центристской партии — до сих пор открытый вопрос.

Напомним, что весной этого года депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин заявил, что не видит для себя возможности участвовать в выборах в Нарвское горсобрание в одном списке с руководящими городом центристами, если те не подадут ходатайство о переводе одной из нарвских гимназий на русский язык обучения.

Стальнухин подчеркивает, что возможности выбора школьниками основным языком обучения русского языка центристы добивались годами, и, в конце концов, ее предоставил коалиционный договор, участие Центристской партии в правящей в Эстонии коалиции.

В Таллинне перехода от системы, в рамках которой в русских гимназических классах 60 процентов преподавания осуществляется на эстонском и 40 — на русском, к обучению на русском языке как основном, добились три учебных заведения: Кесклиннаская русская гимназия, Линнамяэский русский лицей и Ласнамяэская гимназия.

”Люди в Таллинне и Нарве ничем принципиально не отличаются, и очевидно, что если в столице у детей есть возможность изучать эстонский язык на уроках эстонского языка, а географию, или биологию изучать на русском, то такая возможность должна быть и в Нарве”, — сказал Михаил Стальнухин Delfi.

Критики идеи создания в Нарве гимназии с русским в качестве основного языка обучения, указывают на то, что предъявляемое к выпускникам таких гимназий требование сдать экзамен по эстонскому на категорию ”С1” в условиях Нарвы обернулось бы массовым его невыполнением. Стальнухин указывает, что без дипломов отсутствие ”С1” выпускников бы не оставило. Опять же он уверен в том, что результаты экзаменов на категорию были бы лучше, чем предполагают пессимисты. ”К тому же, требование ”С1” начнет действовать через 6 лет, а не со дня”, — говорит Михаил Стальнухин.

Правящие в Нарве центристы отказ от ходатайства обосновали результатами опроса нарвских школьников, у которых поинтересовались, предпочли бы они учиться по системе ”60/40”, или выбрали бы русский язык обучения как основной, с той оговоркой, что в конце учебы им нужно было бы сдать на ”С1”. Стальнухин не считает этот опрос легитимным.

Михаил Стальнухин сообщил Delfi, что решение, пойдет ли он на выборы с нарвскими центристами, которые не воспользовались шансом сохранить в городе русскую школу, или будет участвовать в них в составе какого-то другого списка, сейчас зависит от руководства партии и вряд ли будет принято в самое ближайшее время.

В то же время, по словам Стальнухина, он не согласится с категорическим требованием присоединиться к центристскому списку на произвольных условиях.

”Свои взгляды, формировавшиеся годами, я не менял и менять не собираюсь”, — заявляет Стальнухин.

Он говорит, что в целом разногласий с руководством партии у него нет, и там понимают его резоны и вклад в развитие Нарвы. Себе в заслугу он ставит в частности появление в коалиционном договоре намерения открыть в Нарве Академию МВД (оно реализуется отчасти — откроют колледж академии, и в рамках этого проекта в Нарве появится новый бассейн), приостановку обсуждения Закона о центральном отоплении, который дал бы возможность поднять цену на тепло в Нарве на 35 процентов, а также, например, предоставление из госбюджета 380 тысяч евро на ремонт нарвского детсада ”Какуке”.

Председатель Центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексей Воронов сообщил Delfi, что свой список нарвские центристы представят примерно 10 августа, он уже почти сформирован, и в него войдут более 100 кандидатов. Вероятное участие, или неучастие Михаила Стальнухина в центристском списке Алексей Воронов не комментирует, говорит, что об этом лучше спрашивать у него самого.