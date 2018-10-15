Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались

Тело обнаружила женская команда добровольцев, которой по плану нужно было идти не по болоту, что наиболее тяжело, а по сравнительно сухим участкам. Погибшего нашли в небольшом леску, и добровольцы предполагают, что умер мужчина не из-за переохлаждения, а в результате несчастного случая.

”Он пришел туда, для того, чтобы высушить одежду — она была развешана на деревьях, то есть, судя по всему, все произошло днем. Конечно, экспертиза покажет причину и время смерти, но, как нам пока представляется, причиной могло быть неудачное падение. Судя по всему, он бежал, заметив, скорее всего, вертолет, держа в руках палку с привязанной к ней пакетом — рассчитывал таким образом привлечь к себе внимание, и, упав, ударился головой об дерево. По нашей информации на четвертый день вертолет летал с той стороны, противоположной к дороге, в направлении которой бежал Иван Федорович”, — говорит Ксения Клочкова.

Исходя из предположения, что на четвертый день после того, как нарвитянин заблудился, он был еще жив, Ксения утверждает, что государственные структуры упустили возможность его спасти.

”Теми силами, которыми располагали власти в первые дни поиска, квадрат, в котором с наибольшей вероятностью мог находится Иван Федорович, ближайший к месту его захода в лес с дороги, можно было тщательно прочесать за полдня, но этого сделано не было. Искали не там. И когда добровольцы приступили к поискам, нас сначала власти сориентировали на далекие от этого участка места”, — говорит Ксения.

Она рассказывает, что когда за телом прилетел вертолет, то его экипаж готов был доставить к дороге и добровольцев, но собаку почему-то взять на борт отказались. Из-за чего людям пришлось впотьмах добираться до своего транспорта по болоту.

Поиски пропавшего нарвитянина сплотили команду добровольцев, которые собираются и в будущем в подобных ситуациях работать совместно.

”Очень надеемся на то, что полиция будет призывать на помощь добровольцев, если не с первого дня поисков — тогда работают служебные собаки и лишние люди, возможно, могут помешать, то со второго”, — говорит Ксения.

”Была проверена территория в 20 квадратных километров”

Ниже приводим комментарий майора полиции Тармо Таммисте, руководителя Раквереского и Йыхвискокого отделений полиции, в полном объеме.

В течение нескольких дней полиция применяла все имеющиеся ресурсы и методы для ведения активного поиска пожилого человека. Была проверена территория примерно в 20 квадратных километров.

Тело заблудившегося мужчины обнаружили более чем в трех километрах от того места, откуда он зашел в лес, если смотреть с высоты птичьего полета, и если идти по лесу, то есть не по прямой, обходя все непроходимые места, то это более четырех километров. Точную причину и время смерти установит экспертиза. К таким вызовам мы всегда относимся с полной серьезностью и нам очень жаль, что поиски не дали результата и нам не удалось спасти жизнь человека. Мы выражаем искренние соболезнование семье и близким погибшего.

Очень важно, чтобы люди серьезно относились к подготовке к походу в лес или на болото за грибами или ягодами. Даже если человек идет в лес, где он бывал неоднократно, следует считаться с тем, что с прошлого сезона в данном месте могла быть произведена вырубка леса, а деревья, ранее служившие ориентиром, могли быть повалены от непогоды, заросли какие-то знакомые тропы и т.д.

Даже со здоровым и молодым человеком в лесу может что-то случиться. Например, можно упасть, подвернуть ногу, и человек будет нуждаться в помощи. Всегда на человеке должны быть яркие элементы одежды, например, светоотражательный жилет, так как быть замеченным в густом лесу с вертолета, если на вас зеленая или темная куртка, очень сложно. Надо иметь при себе полностью заряженный телефон и очень хорошо, если у вас есть и внешний аккумулятор для зарядки.

Если вы позвонили на 112, то используйте телефон только для контакта со службой 112 или полицейскими, не тратьте зарядку на разговоры со знакомыми или чтение новостей в ожидании помощи. Очень хорошо, если у вас есть с собой спички или зажигалка — дым разведенного костра хорошо заметен сверху. С собой надо также взять воду, еду и необходимые лекарства. Практически во всех случаях, когда грибникам была нужна помощь, из всего вышеперечисленного у них при себе был только мобильный телефон.