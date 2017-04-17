Поиском источника вони в здании Вируского окружного суда в Йыхви займутся ученые

Уже более месяца специалисты из разных ведомств не могут определить, что же создает зловоние в Йыхвиском доме Вируского уездного суда. Теперь поисками займется Таллиннский технический университет.
Работники дома суда, придя на работу 7 марта, обнаружили, что по зданию распространяется неприятный запах газа. Работников эвакуировали, и спасатели приступили к проверке здания, передает rus.err.ee.
Спасательный департамент источника запаха не нашел, первоначальные данные анализа воздуха в помещениях показали, что в доме имеется проблема с качеством внутреннего воздуха, требующая выяснения и решения, а часть помещений непригодна для использования, пишет "Северное побережье".