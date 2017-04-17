17.04.2017, 12:45

Поиском источника вони в здании Вируского окружного суда в Йыхви займутся ученые

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rus.delfi.ee
EST
Поиском источника вони в здании Вируского окружного суда в Йыхви займутся ученые
Erakogu

Уже более месяца специалисты из разных ведомств не могут определить, что же создает зловоние в Йыхвиском доме Вируского уездного суда. Теперь поисками займется Таллиннский технический университет.

Работники дома суда, придя на работу 7 марта, обнаружили, что по зданию распространяется неприятный запах газа. Работников эвакуировали, и спасатели приступили к проверке здания, передает rus.err.ee.

Спасательный департамент источника запаха не нашел, первоначальные данные анализа воздуха в помещениях показали, что в доме имеется проблема с качеством внутреннего воздуха, требующая выяснения и решения, а часть помещений непригодна для использования, пишет "Северное побережье".

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