Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?

Вчера в поисках участвовало 11 человек, а сегодня — уже 24. По словам Ксении Клочковой, это результат призывов, которые прозвучали вчера в средствах массовой информации. Сегодня поиску очень помогли специалисты из SA Kadunud OPEROG, с помощью дрона обследовавшие непроходимые участки.

”Есть постоянная группа, в которой около 10 человек, в том числе родственники Ивана Федоровича, его сын и внук, не пропускающие ни дня поисков. Есть люди, которые присоединяются к нам на день-два”, — рассказывает Ксения.

Хотя она сама не была знакома с этой семьей до этого печального случая, Ксения говорит, что считает своим долгом помочь тем, кто потерял близкого человека. Говорит, что мотивация у добровольцев есть, и так или иначе они ориентируются на настрой родственников, которые пока не готовы бросить поиск.

”Самое важное, что только вчера нам удалось получить точные траектории движения вертолета в первый день поисков, точек запуска ракет с него”, — говорит Ксения.

Это так важно потому, что Иван Федорович, сообщивший в 13.00 26 сентября, что он заблудился, оставался на связи и в тот момент, когда мимо пролетал вертолет. Он видел и ракеты, но потом телефон сел и пенсионер не успел уточнить свое месторасположение.

”Когда у нас появилась информация о точной траектории движения вертолета, стало ясно, что большой объем работы поисковики, возможно, проделали впустую. Хотя, конечно, наверняка невозможно сказать, докуда, в конце концов, мог дойти Иван Федорович”, — отмечает Ксения.

По ее словам, на данный момент ситуация такова, что нужно изучить еще около 15 процентов территорий, на которых может с наибольшей вероятностью находиться пропавший нарвитянин. К сегодняшнему дню добровольцы обследовали около 100 квадратных километров.

10 октября, в среду, поиск продолжится. И опять же им будут заниматься только добровольцы.

Почему госслужбы остановились так рано? Что они вообще сделали?

Искали даже ночью

Ниже приводим в полном объеме комментарий лейтенанта полиции Идаской префектуры Урмаса Эльми.

Получая сообщение о пропавшем человеке, который без видимых причин не вернулся домой, будь то грибник, ребенок, пожилой человек, либо человек с недостатками здоровья, полиция приступает к сбору информации о пропавшем, выбирает методы поиска, определяет место поиска, определяет ресурс и технику, которую необходимо применить в конкретных поисках.

Устанавливается и уровень риска. Например, может ли человек представлять опасность для себя или других людей, есть ли вероятность, что человек может стать или стал жертвой преступления, позволяет ли его физическое и душевное состояние вызвать помощь, есть ли при человеке средства связи, транспортное средство. Выясняется, с кем в последнее время общался человек, а также множество других нюансов. В подобных случаях поиска на местности активные поиски с привлечением большого ресурса ведутся до тех пор, пока есть надежда найти человека живым.

К поискам человека в волости Алутагузе полицейские приступили сразу же после получения сообщения от заблудившегося пожилого человека, в среду, 26 сентября. С первого же дня в поисках были задействованы полицейские, служебные собаки, дроны и вертолет.

Поиски продолжались беспрерывно, в том числе и ночью, до 20.30 четверга. Поиски велись активно, с привлечением всех ресурсов, проверялись все возможные места, где мог бы находиться заблудившийся.

Вертолет был задействован в поиске со среды, 26 сентября, до субботы, 29 сентября, включительно.

Уже в четверг пропавшего искали 40 полицейских со служебными собаками полиции, собаками группы резервных спасателей Вирумаа и сил обороны. Искали 30 служащих сил обороны, которые прочесывали местность, работали дроны и вертолет.

В пятницу в поисках были задействованы 61 полицейский и 40 военнослужащих.

В субботу поиски продолжили 16 полицейских и 39 военнослужащих, в воскресенье — 12 полицейских со служебной собакой, один доброволец и один человек из числа близких, а в понедельник работали 6 полицейских и семеро человек со стороны близких.

Во вторник, 2 октября, поиски вели 10 полицейских, один представитель Спасательного департамента, а также 15 добровольцев. Вечером вторника, 2 октября, было принято решение завершить активную фазу поисков пропавшего мужчины с привлечением больших ресурсов.

Полицейские находились в контакте с семьей пропавшего человека и передавали им всю информацию о ведении поисков,. и до сих пор находятся в контакте и оказывают возможную помощь после завершения активной фазы поисков, а также находятся в контакте с местными жителями, Инспекцией окружающий среды, охотничьими обществами и другими партнерами.

Проводя поиски пропавшего человека, полицейские прилагают все усилия и применяют все возможные ресурсы, чтобы найти человека живым. И нам искренне жаль, когда многодневные поиски не приносят результатов и нам не удается достичь цели.