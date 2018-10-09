09.10.2018, 18:00

Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?

 (17)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?
Фото из личного архива

Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?

Поиски до сегодняшнего дня дали два результата — менее чем в километре от того места, в котором Иван Федорович заходил в лес, было обнаружено его ведро, а также нашли предполагаемое место ночевки нарвитянина — настил. И результатов этих добились именно волонтеры.

Сегодня волонтеры и родственники пропавшего нашли повязанные к деревьям куски полиэтиленовых пакетов. Они предполагают, что, возможно, этими знаками Иван Федорович пытался навести на свой след тех, кто будет его искать. А также пуговицу пуговицу — судя по всему, от дождевика пропавшего нарвитянина.

Важные данные о траектории полета вертолета добровольцы получили только вчера

В первые дни поиском занимались исключительно госслужбы (сотрудники Департамента полиции и погранохраны, военнослужащие, спасатели) а добровольцев допустили только на пятый день. С этого момента в команде добровольцев ежедневно работает Ксения Клочкова, которая сообщает, что по началу был контакт с участвовавшими на тот момент в поиске полицейскими, которые делились информацией о том, что было сделано, что стоит обследовать.

Вчера в поисках участвовало 11 человек, а сегодня — уже 24. По словам Ксении Клочковой, это результат призывов, которые прозвучали вчера в средствах массовой информации. Сегодня поиску очень помогли специалисты из SA Kadunud OPEROG, с помощью дрона обследовавшие непроходимые участки.

”Есть постоянная группа, в которой около 10 человек, в том числе родственники Ивана Федоровича, его сын и внук, не пропускающие ни дня поисков. Есть люди, которые присоединяются к нам на день-два”, — рассказывает Ксения.

Хотя она сама не была знакома с этой семьей до этого печального случая, Ксения говорит, что считает своим долгом помочь тем, кто потерял близкого человека. Говорит, что мотивация у добровольцев есть, и так или иначе они ориентируются на настрой родственников, которые пока не готовы бросить поиск.

”Самое важное, что только вчера нам удалось получить точные траектории движения вертолета в первый день поисков, точек запуска ракет с него”, — говорит Ксения.

Это так важно потому, что Иван Федорович, сообщивший в 13.00 26 сентября, что он заблудился, оставался на связи и в тот момент, когда мимо пролетал вертолет. Он видел и ракеты, но потом телефон сел и пенсионер не успел уточнить свое месторасположение.

”Когда у нас появилась информация о точной траектории движения вертолета, стало ясно, что большой объем работы поисковики, возможно, проделали впустую. Хотя, конечно, наверняка невозможно сказать, докуда, в конце концов, мог дойти Иван Федорович”, — отмечает Ксения.

По ее словам, на данный момент ситуация такова, что нужно изучить еще около 15 процентов территорий, на которых может с наибольшей вероятностью находиться пропавший нарвитянин. К сегодняшнему дню добровольцы обследовали около 100 квадратных километров.

10 октября, в среду, поиск продолжится. И опять же им будут заниматься только добровольцы.

Почему госслужбы остановились так рано? Что они вообще сделали?

Искали даже ночью

Ниже приводим в полном объеме комментарий лейтенанта полиции Идаской префектуры Урмаса Эльми.

Получая сообщение о пропавшем человеке, который без видимых причин не вернулся домой, будь то грибник, ребенок, пожилой человек, либо человек с недостатками здоровья, полиция приступает к сбору информации о пропавшем, выбирает методы поиска, определяет место поиска, определяет ресурс и технику, которую необходимо применить в конкретных поисках.

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Устанавливается и уровень риска. Например, может ли человек представлять опасность для себя или других людей, есть ли вероятность, что человек может стать или стал жертвой преступления, позволяет ли его физическое и душевное состояние вызвать помощь, есть ли при человеке средства связи, транспортное средство. Выясняется, с кем в последнее время общался человек, а также множество других нюансов. В подобных случаях поиска на местности активные поиски с привлечением большого ресурса ведутся до тех пор, пока есть надежда найти человека живым.

К поискам человека в волости Алутагузе полицейские приступили сразу же после получения сообщения от заблудившегося пожилого человека, в среду, 26 сентября. С первого же дня в поисках были задействованы полицейские, служебные собаки, дроны и вертолет.

Поиски продолжались беспрерывно, в том числе и ночью, до 20.30 четверга. Поиски велись активно, с привлечением всех ресурсов, проверялись все возможные места, где мог бы находиться заблудившийся.

Вертолет был задействован в поиске со среды, 26 сентября, до субботы, 29 сентября, включительно.

Уже в четверг пропавшего искали 40 полицейских со служебными собаками полиции, собаками группы резервных спасателей Вирумаа и сил обороны. Искали 30 служащих сил обороны, которые прочесывали местность, работали дроны и вертолет.

В пятницу в поисках были задействованы 61 полицейский и 40 военнослужащих.

В субботу поиски продолжили 16 полицейских и 39 военнослужащих, в воскресенье — 12 полицейских со служебной собакой, один доброволец и один человек из числа близких, а в понедельник работали 6 полицейских и семеро человек со стороны близких.

Во вторник, 2 октября, поиски вели 10 полицейских, один представитель Спасательного департамента, а также 15 добровольцев. Вечером вторника, 2 октября, было принято решение завершить активную фазу поисков пропавшего мужчины с привлечением больших ресурсов.

Полицейские находились в контакте с семьей пропавшего человека и передавали им всю информацию о ведении поисков,. и до сих пор находятся в контакте и оказывают возможную помощь после завершения активной фазы поисков, а также находятся в контакте с местными жителями, Инспекцией окружающий среды, охотничьими обществами и другими партнерами.
Проводя поиски пропавшего человека, полицейские прилагают все усилия и применяют все возможные ресурсы, чтобы найти человека живым. И нам искренне жаль, когда многодневные поиски не приносят результатов и нам не удается достичь цели.

К сожалению, и в этом году уже был случай, когда ушедший за грибами пожилой человек был найден в Лыунаской префектуре мертвым. В предыдущие годы были единичные случаи в Эстонии, когда отправившиеся в лес люди так и оставались не найденными.

Поход в лес, сбор грибов и ягод — это прекрасное хобби, но, отправляясь в лес, следует продумать все возможные и даже самые сложные и негативные сценарии. Необходимо основательно подготовиться и обезопасить себя.

Отправляясь в лес:

- одевайтесь по погоде, одежда должна быть яркая и заметная, если такой одежды нет, наденьте светоотражающий жилет
- возьмите телефон с полностью заряженным аккумулятором, фонарик, спички или зажигалку, свисток
- возьмите с собой еду, питье и необходимые лекарства
- сообщите близким о том, куда вы идете и во сколько планируете вернуться.
- не идите в лес одни и не теряйте своих знакомых из вида, перекликайтесь и держите друг друга в поле зрения
- обращайте внимание на возможные ориентиры в лесу, которые помогут вернуться
- не бойтесь поздороваться в лесу с другими такими же грибниками.

Если вы потерялись:

- сохраняйте спокойствие и проверьте окружающую вас местность, попробуйте найти направление, откуда вы пришли
- прислушайтесь — слышите ли вы звуки машин, голоса людей или домашних животных
- найдите полянку, дорогу или просеку и оставайтесь на месте. На отрытом месте вас будет легче заметить с вертолета.
- позвоните на номер 112
- как можно точнее опишите, где вы находитесь, расскажите, что вы заметили (большой камень, развалины старого здания и пр.).
- если вы позвонили на 112, берегите аккумулятор телефона и не тратьте его на разговоры с другими людьми. Держите телефон в тепле.
- действуйте согласно указаниям сотрудника Центра тревоги. Если вас попросили оставаться на месте, оставайтесь на месте. Например, точность позиционирования телефона зависит от того, насколько близко располагаются мачты мобильной связи. Даже если удается сделать позиционирование телефона и определить район поисков, на прочесывание леса или болота на протяжение даже нескольких сотен метров могут уйти часы, в зависимости от сложности местности.
- в ожидании помощи сделайте себя видимым — например, если есть яркая кофта, а куртка, например, зеленого цвета, наденьте кофту поверх куртки
- разожгите костер

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