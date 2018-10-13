Поиски пропавшего нарвитянина продолжаются: обнаружены места его ночевки, помогают и хуторяне, и чиновники

Вчера на местности были двое полицейских с дроном, но из-за тумана и плохой видимости его не получилось запустить. В обед они ходили с поисковой собакой — тоже не нашли Ивана.

Проходимость в лесу тяжелая — болотистая местность, густой лес, везде вода. Добровольцами проверена большая часть болотистого леса и самые дальние острова, где в субботу, 29 сентября, летал вертолет. В общей сложности пройдено более 100 километров леса!

Вчера ребята прошли самые высокие гривы в надежде, что видимость будет хорошая, и далеко будет видно в бинокль, но, к сожалению, был очень сильный туман. Также были пройдены леса по краям от гривы и болота.

На сегодняшний день добровольцами были обнаружены места ночевки Ивана Федоровича и ведро, с которым он ушел в лес.

На этой неделе добровольцы нашли менее чем в километре от выхода место, где опустились те самые сигнальные ракеты, которые видел Иван Федорович по информации, полученной от полиции, а также привязанные к деревьям синие полиэтиленовые бахилы и пачку сока, который по всей вероятности, пил Иван, он успел сообщить об этом полиции, когда был на связи: что пьет сок и ждет их на гриве в лесу.