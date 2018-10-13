13.10.2018, 15:19

Поиски пропавшего нарвитянина продолжаются: обнаружены места его ночевки, помогают и хуторяне, и чиновники

требуются добровольцы!
rus.delfi.ee
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Поиски пропавшего нарвитянина продолжаются: обнаружены места его ночевки, помогают и хуторяне, и чиновники
FOTO: Niina Rostovtseva

Сегодня — 17 дней со момента пропажи Ивана Федоровича Тогидного, который 26 сентября отправился в лес Агусалу за клюквой и заблудился там. Поиски продолжаются. Сегодня на местности собралось 24 добровольца. Об этом сообщила активист Елена Кивистик.

Вчера на местности были двое полицейских с дроном, но из-за тумана и плохой видимости его не получилось запустить. В обед они ходили с поисковой собакой — тоже не нашли Ивана.

Проходимость в лесу тяжелая — болотистая местность, густой лес, везде вода. Добровольцами проверена большая часть болотистого леса и самые дальние острова, где в субботу, 29 сентября, летал вертолет. В общей сложности пройдено более 100 километров леса!

Вчера ребята прошли самые высокие гривы в надежде, что видимость будет хорошая, и далеко будет видно в бинокль, но, к сожалению, был очень сильный туман. Также были пройдены леса по краям от гривы и болота.

На сегодняшний день добровольцами были обнаружены места ночевки Ивана Федоровича и ведро, с которым он ушел в лес.

На этой неделе добровольцы нашли менее чем в километре от выхода место, где опустились те самые сигнальные ракеты, которые видел Иван Федорович по информации, полученной от полиции, а также привязанные к деревьям синие полиэтиленовые бахилы и пачку сока, который по всей вероятности, пил Иван, он успел сообщить об этом полиции, когда был на связи: что пьет сок и ждет их на гриве в лесу.

На сегодняшний день на призыв помочь в поиске Ивана откликнулось более 200 добровольцев, среди которых охотники, хуторяне, специалисты по лесу, люди руководящих должностей, простые рабочие и даже люди с Нарвской городской управы. Добровольцы приехали из соседних регионов, с Таллинна, Тарту, Пярну, Сааремаа и другие, некоторые добровольцы приехали из Финляндии. Некоторые также привезли с собой дрон, рации и навигации.

Эта история сплотила и объединила много хороших, неравнодушных людей!

Команда волонтеров сделала группу в фейсбуке под названием Добровольцы Ида-Вирумаа. Присоединяйтесь!

Цель этой организации — помогать и спасать людей попавших в беду!

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