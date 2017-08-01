Погранпункт ”Парусинка” откроют в сентябре, а Ивангород будут развивать, не прислушиваясь к Варламову

Хотя эстонская сторона еще в конце 2015 года завершила работы по реконструкции инфраструктуры пешеходного погранпункта ”Нарва—2” (в народе он известен как погранпункт ”Парусинка”) российский пропускной пункт до сих пор не сдан и границу там пересечь невозможно. Но как сказал Delfi глава администрации муниципального образования "Город Ивангород" Константин Платонов, российский погранпункт отроют в сентябре.

Предназначенный для пропуска пешеходов (границу там традиционно пересекают, прежде всего, нарвитяне и ивангородцы, работающие на противоположной стороне реки, а сумки там переносить там просто запрещено) российский погранпункт на Парусинке изначально планировалось открыть одновременно с эстонским. Потом открытие отложили на весну 2016 года, но и этому плану не суждено было реализоваться, хотя с российской стороны инфраструктура в целом давно уже готова.

Глава администрации муниципального образования "Город Ивангород" Константин Платонов сказал Delfi, что ключевой причиной задержки реализации проекта была передача объекта начинавшим строительство федеральным агентством ”Росграница” федеральному государственному казенному учреждению ”Росгранстрой”. Она потребовала время на оформление всех необходимых документов.

Также, по словам господина Платонова, в готовом объекте был выявлен ряд недочетов, потребовавших устранения.

”Каких-то глобальных проблем нет, так — мелочи, и, по моей информации, уже в сентябре пограничный пункт будет признан готовым к работе”, — сказал Платонов.

По словам Константина Платонова сейчас решается вопрос о большом проекте развития приграничных городов Ленобласти, в рамках которого Ивангород, вероятно, будет в ближайшие пять лет ежегодно получать на свое развитие по 100 миллионов рублей. Глава приграничного города отмечает, что о данной программе речь шла на прошедшей в первой половине июля встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

”Эти деньги не пойдут на развитие инфраструктуры таможенно-пограничных пунктов — на это средства выделяются из соответствующего бюджета, но и российский пограничный пункт у моста ”Дружба”, насколько мне известно, обязательно будет реконструирован — все-таки его инфраструктура была создана еще в 90-е годы и с учетом реалий сегодняшнего дня требует глобальных преобразований”, — сказал Платонов.

На 100 миллионов в год Ивангород собирается реализовать проекты благоустройства городских дворов, привести в порядок улицы, продолжить строительство сети ливневой канализации, поддержать развитие туристической инфраструктуры.

Около месяца назад Нарву и Ивангород посетил известный российский блогер Илья Варламов, сравнивший городское пространство двух разделенных рекой и государственной границей муниципалитетов и пришедший к выводу, что Нарва выглядит несоизмеримо лучше.

Константин Платонов ничего хорошего о деятельности Ильи Варламова не думает, говорит, что местные жители знают о городских проблемах не хуже заезжего блогера, и даже лучше видят то, что требует позитивных изменений.

”По моему мнению, Варламов — деструктивно настроенный элемент, целью которого является не созидание, а сбор лайков, привлечение к себе внимания, зарабатывание на этом денег, в конце концов, — говорит Платонов. — Ивангородцы лучше всех знают свои проблемы, и будут работать над их решением”.

Градоначальник между тем отмечает, что без помощи из федерального бюджета, бюджета Ленобласти, произвести глобальные преобразования маленькому городу, Ивангороду, нереально. Константин Платонов в то же время призывает не сравнивать Ивангород с Нарвой, указывая на несоизмеримость бюджетных возможностей двух городов.