Хотя в праздники на пограничных пунктах задействовано больше технического ресурса и сотрудников, все же из-за большего числа желающих пересечь границу людей могут возникнуть временные задержки в движении и очереди.

На въезде в Эстонию самый интенсивный период на пограничных пунктах приходится на это время — до 4 января и на выезд с 4 до 9 января.

На выезде из Эстонии избежать длинных очередей поможет заранее забронированное время для пересечения границы на сайте www.eestipiir.ee. На этом сайте можно также получить информацию о том, сколько транспортных средств находится в данный момент в очереди на погранпунктах Нарва, Лухамаа и Койдула, и информацию о времени ожидания в очереди.

При пересечении внешней границы Европейского Союза у путешественника при себе должен быть действующий рейсовый документ. У постоянных жителей Эстонии без определенного гражданства или постоянных жителей Эстонии, являющихся гражданами третьих стран, при пересечении границы при себе должны быть действующий паспорт и карта вида на жительство. Граждане третьих стран, пребывающие в Эстонии на основании визы, должны следить за сроком действия визы и за разрешенным временем пребывания. По окончании срока действия визы или разрешенного времени пребывания иностранец обязан покинуть Эстонию. В противном случае пребывание иностранца в Эстонии является незаконным. Путешествуя на автомобиле, следует убедиться, что техническое состояние автомобиля в порядке и в автомобиле нет запрещенных в Эстонии предметов, например, антирадаров или электрошокеров.