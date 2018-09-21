21.09.2018, 10:25

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: Не пропустите! В Нарве стартует фестиваль Narva Station


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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: Не пропустите! В Нарве стартует фестиваль Narva Station
Foto: Narva Station

Сегодня, 21 сентября, в Нарве начинается фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет впервые. Посвященный столетию Эстонской Республики фестиваль предложит участникам разнообразную программу, которая объединит музыку, искусство, инновации и предпринимательство, сообщают организаторы.

Фестиваль продлится до 23 сентября.

”В юбилейный год впервые состоится фестиваль Station Narva, который заполнит самый восточный город Эстонии увлекательными мероприятиями”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Поскольку центральное место программы столетия Эстонской Республики занимают дети и молодежь, то особенно отрадно, что 23 сентября фестиваль Narva Station будет посвящен именно семьям. В этот день на речном променаде Нарвы пройдут увлекательные мероприятия для любого возраста”, — добавила Соэ.

По словам руководителя по коммуникации фестиваля Station Narva Ингрид Кохтла, программа фестиваля Station Narva насыщенная, но время всех мероприятий подобрано таким образом, чтобы люди успели поучаствовать в их максимальном количестве. ”Музыкальная программа, которая пройдет в течение двух вечеров в промышленном комплексе Кренгольма и клубе Ro-Ro, конечно, находится в центре внимания фестиваля. Среди артистов — такие мировые легенды как Echo & the Bunnymen, Tricky и Actress, но есть и новые европейские звезды будущего из Эстонии, России и Скандинавии. Участникам советуем также принять участие и в других мероприятиях фестиваля, которые пройдут в течение трех дней”, — добавила Кохтла.

Подборка основных мероприятий фестиваля:

21 сентября с 10:00 до 17:00 в Нарвском колледже пройдет день предпринимательства, в рамках которого встретятся технологические предприятия Эстонии, команда э-резидентства, а также предприятия из Нарвы и Ида-Вирумаа.
21 сентября в 16:00 в Нарвской художественной резидентуре (Йоала, 18) откроется выставка дуэта художников Varvara & Mar под названием Digital Stitches.
21 и 22 сентября в Нарвской художественной резидентуре (Йоала, 18) пройдут общественные дискуссии местного фестиваля мнений BAZAR.
С 21 по 23 сентября Нарвский музей будет проводить для посетителей фестиваля экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.
22 сентября в Нарве в строящемся в честь 100 годовщины Эстонской Республики парке состоятся музыкальные выступления групп ”Товарищ Астроном”, Bit + и PVC16.
23 сентября в 12:00 на речном променаде Нарвы пройдет церемония провозглашения осенней столицы и передача титула осенней столицы мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Передвижение по Нарве

Большинство фестивальных площадок находится друг от друга на расстоянии 15-минутной прогулки. Поездка на такси по городу стоит максимум 3 евро (запаситесь наличными!), а в Нарва-Йыэсуу (14 км от Нарвы) можно добраться за 10-15 евро. Для комфортного передвижения вы также можно воспользоваться фестивальным автобусом, который будет ходить в пятницу и субботу между сценами Кренгольма и Art Club Ro-Ro.

Информация о проживании и передвижении:
https://stationnarva.ee/ru/hotels/

Мероприятия и программа Station Narva

Пятница, 21 сентября
C 10:00 до 17:00 в аудитории Нарвского колледжа пройдет День бизнеса и инноваций, в рамках которого собирутся эстонские предприятия, работающие с новыми технологиями, команда э-резиденства и предприятия из Нарвы и Ида-Вирумаа. Также состоятся практические воркшопы. Дополнительная информация: facebook.com/events/719501288401651

ТОП

В 16:00 у всех желающих есть возможность попасть на открытие выставки ”Digital Stitches” арт-дуэта Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18). До открытия экспозиции, в 15:00, с лекцией о творчестве художниц выступит художественный критик Стэйси Мэй Коосел. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00. Дополнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380
Как в пятницу, так и в субботу в 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнутся обсуждения под эгидой BAZAR, где помимо прочего будут говорить о нынешнем богатым на культурные событие лете и региональной самоидентификации. Дополнительная информация: facebook.com/events/243813099612818
В пятницу вечером в 18:00 открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре (Йоала, 21). В полночь концертная программа начинается и в Art Club Ro-Ro (Йые, 2).

Программа выступлений в пятницу, 21 сентября:

18:00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре
18.00–18.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
19.00–20:00 Jenny Wilson (SE) (Кренгольм, главная сцена)
20.00–20.45 Shortparis (RU) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 Beebilõust (EE) (Кренгольм, зал 2)
20.00–20.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
20.45–21.45 Actress (UK) (Кренгольм, главная сцена)
21.45–22.30 RSAC (RU) (Кренгольм, зал 1)
21.45–22.30 Zahir (EE) (Кренгольм, зал 2)
21.45–22.30 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
22.30–23.45 Tricky (UK) (Кренгольм, главная сцена)
23.45–02.00 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
23.45–00.30 Grechka (RU) (Кренгольм, зал 1)
00.00-00:45 Sõpruse Puiestee (EE) (Ro-Ro)
00.30–01.15 View (FI) (Кренгольм, зал 2)
01.00–02.00 Una Bomba 50+ (EE) (Кренгольм, зал 1)
01.00–01.45 Propazha (EE) (Ro-Ro)
02.00–02.45 PVC16 (EE) (Ro-Ro)

Суббота, 22 сентября
С 10:30 до 12 в центре VitaTiim (Тулквику, 7) можно принять участие в завтраке ”по-нарвски”.
Начиная с 12:00 по всему городу будут проходить бесплатные концерты.

Telia представляет: бесплатный концерт в центре Fama (Fama 10)
11.00–11.50 DJ Remi Prual (EE)
12.00–12.30 Live: Fever Dream (IS)
13.00–13.30 Live: Товарищ Астроном (EE)

Бесплатный концерт в парке ЭР100 (Vabaduse 20)
14.45 — 16.00 Live: Bit+ (EE), PVC16 (EE)

Бесплатный концерт на Нарвской гребной базе (Jõe 1)
16.00–17.15 Live: PTF1987 (EE), Indrek Spungin (EE)
В 13:00 в Нарвской арт-резиденции финский дуэт художников Kaisa Leka & Christoffer Leka проведет открытую лекцию ”Несовершенство”, а затем в 15:00 мастер-класс для молодежи ”Загадочный конверт” (нужно зарегистрироваться). Дополнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380
В 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнется второй день обсуждений BAZAR arutelusid. Дополнительная информация: facebook.com/events/243813099612818

С 18:00 открыта фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре. В полночь начинаются концерты в клубе Ro-Ro, где также пройдет arterparty фестиваля.

Программа выступлений в субботу, 22 сентября:

18.00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре
18.00–19.00 DJ Janek Murd (EE) (Кренгольм, палатка)
18.30 –19.00 Tam i Tut (EE) (Кренгольм, зал 1)
19.00 –20.00 12EEK Monkey (EE) (Кренгольм, главная сцена)
20.00–20.45 Fever Dream (IS) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 Guesthouse (EE) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 DJ Annie Rist (EE) (Кренгольм, палатка)
20.45–21.45 Joensuu1685 (FI) (Кренгольм, главная сцена)
21:.45–22.30 Mart Avi (EE) (Кренгольм, зал 1)
21.45–22.30 Eksponatika Clan (EE) (Кренгольм, зал 2)
21.45–22.30 DJ Erkki Tero (EE) (Кренгольм, палатка)
22.30–23.45 Echo & the Bunnymen (UK) (Кренгольм, главная сцена)
23.45–02.00 DJ Janek Murd, Annie Rist, Erkki Tero (Кренгольм, палатка)
23.45–00:30 Gazelle Twin (UK) (Кренгольм, зал 1)
00.00–00.45 Electroforez (RU) (Ro-Ro, 1 этаж)
00.45–01:30 PTF1987 (EE) (Кренгольм, зал 2)
01.00–03:00 DJ Ken Two (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
01.00–01.45 Indrek Spungin (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
02.00–02.45 Tovarish Astronom (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
03.00–05.00 DJ Kersten Kõrge (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
03.00–05:00 DJ Gee (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

Воскресенье , 23 сентября

С 10.30 до 12 в центре VitaTiim (Тулквику, 7) можно принять участие в арабском завтраке. Регистрация: info@internationalhouse.ee. Количество мест ограничено. Дополнительная информация: facebook.com/events/2156418301248331
Финальный день фестиваля, посвященный семейному празднику. В полдень на сцене Дальберга на речном променда будет объявлена осенняя столица, после чего состоится совместный концерт Genka и Ансамбля Анна Якубовой, обед за длинным общим столом, будет работать языковое кафе, выступит играющая ”детский” рок группа Jytäjyrsijät и состоится трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia.
Дополнительная информация: facebook.com/events/358996797975733

12.00–13.00
Церемония провозглашения осенней столицы на сцене Дальберга
Речи мэров других столиц и передача титула
Выступают Genka и Ансамбль Аллы Якубовой

13.00–15.00
Обед за длинным общим столом около клуба Ro-Ro и на террасе Нарвской гребной базы
Выступает финская ”детская” рок-группа Jytäjyrsijät (”Грызуны”)

12.00–15.00
Открыто языковое кафе Еврокомиссии. Можно познакомиться в 17 языками. Уроки длятся по 15 минут. Нарвская гребная база (Йые, 1)

15.00 В Нарвской гребной базе выступает финский детский ансамбль Magic Land

16.00–18.00 Трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia в клубе Ro-Ro
Билеты по цене 10 евро продается в Piletilevi и на месте.
Все мероприятия в воскресенье, за исключением шоу Comedy Estonia, бесплатны.

Билеты на фестиваль

Чтобы попасть на концерты на Кренгольмской мануфактуре и в клубе Ro-Ro, нужен билет или абонемент.

Абонемент на Station Narva 2018 по цене 39 евро и билеты на отдельные дни по цене 25 евро продаются в Piletilevi.
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/mitmesugust/station-narva-festival-2018-echo--the-bunnymen-uk-tricky-uk-actress-uk-jt-58198
Также билеты и абонементы можно будет купить на месте.
Абонемент на фестиваль гарантирует вход на все мероприятия, которые состоятся 21 и 22 сентября в Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro. Билет на один день гарантирует вход на концерты на Кренгольме и в Art Club Ro-Ro в конкретный день (21 или 22 сентября).

Билет на стэндап шоу Comedy Estonia, которое пройдет в Art Club Ro-Ro 23 сентября, по цене 10 евро можно приобрести в Piletilevi. Купленный в Piletilevi билет нужно обменять на браслет в инфопункте фестиваля или в кассах на Кренгольме и у Art Club Ro-Ro.
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/station-narva-festival-2018-comedy-estonia-260741
Как абонемент, так и 1-дневный билет нужно обменять на браслет в инфопункте фестиваля в Нарвском колледже (Раэкоя платс, 2) или на месте проведения концерта.
Часы работы инфопункта фестиваля в Нарвском колледже (Раэкоя платс, 2):
Чт, 20.09 16–23
Пт, 21.09 10–23
Сб, 22.09 10–23
Вс, 23.09 10–17

Station Narva организован Shiftworks OÜ (ранее фирма называлась Musiccase OÜ) в сотрудничестве с нарвской командой и местными организациями и предприятиями: OÜ Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвская арт-резиденция, дискуссионная инициатива BAZAR, фестиваль ”Дни миноги”, фестиваль мнение BAZAR, Comedy Estonia и MTÜ Uus Sild.

Главные спонсоры фестиваля Telia Eesti, Narva Gate и Rand & Tuulberg. Station Narva 2018 поддерживают: город Нарва, Go Group, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, представительство Европейской комиссии в Эстонии, Институт Финляндии, Шведский институт, Британский совет и инкубатор DIGIX. Выставку ”Digital Stitches” Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции поддерживает посольство Испании в Эстонии.

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