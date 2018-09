ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: Не пропустите! В Нарве стартует фестиваль Narva Station

Бесплатный концерт на Нарвской гребной базе (Jõe 1)

16.00–17.15 Live: PTF1987 (EE), Indrek Spungin (EE)

В 13:00 в Нарвской арт-резиденции финский дуэт художников Kaisa Leka & Christoffer Leka проведет открытую лекцию ”Несовершенство”, а затем в 15:00 мастер-класс для молодежи ”Загадочный конверт” (нужно зарегистрироваться). Дополнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380

В 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнется второй день обсуждений BAZAR arutelusid. Дополнительная информация: facebook.com/events/243813099612818

С 18:00 открыта фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре. В полночь начинаются концерты в клубе Ro-Ro, где также пройдет arterparty фестиваля.

Программа выступлений в субботу, 22 сентября:

18.00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре

18.00–19.00 DJ Janek Murd (EE) (Кренгольм, палатка)

18.30 –19.00 Tam i Tut (EE) (Кренгольм, зал 1)

19.00 –20.00 12EEK Monkey (EE) (Кренгольм, главная сцена)

20.00–20.45 Fever Dream (IS) (Кренгольм, зал 1)

20.00–20.45 Guesthouse (EE) (Кренгольм, зал 1)

20.00–20.45 DJ Annie Rist (EE) (Кренгольм, палатка)

20.45–21.45 Joensuu1685 (FI) (Кренгольм, главная сцена)

21:.45–22.30 Mart Avi (EE) (Кренгольм, зал 1)

21.45–22.30 Eksponatika Clan (EE) (Кренгольм, зал 2)

21.45–22.30 DJ Erkki Tero (EE) (Кренгольм, палатка)

22.30–23.45 Echo & the Bunnymen (UK) (Кренгольм, главная сцена)

23.45–02.00 DJ Janek Murd, Annie Rist, Erkki Tero (Кренгольм, палатка)

23.45–00:30 Gazelle Twin (UK) (Кренгольм, зал 1)

00.00–00.45 Electroforez (RU) (Ro-Ro, 1 этаж)

00.45–01:30 PTF1987 (EE) (Кренгольм, зал 2)

01.00–03:00 DJ Ken Two (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

01.00–01.45 Indrek Spungin (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

02.00–02.45 Tovarish Astronom (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

03.00–05.00 DJ Kersten Kõrge (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

03.00–05:00 DJ Gee (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

Воскресенье , 23 сентября

С 10.30 до 12 в центре VitaTiim (Тулквику, 7) можно принять участие в арабском завтраке. Регистрация: info@internationalhouse.ee. Количество мест ограничено. Дополнительная информация: facebook.com/events/2156418301248331

Финальный день фестиваля, посвященный семейному празднику. В полдень на сцене Дальберга на речном променда будет объявлена осенняя столица, после чего состоится совместный концерт Genka и Ансамбля Анна Якубовой, обед за длинным общим столом, будет работать языковое кафе, выступит играющая ”детский” рок группа Jytäjyrsijät и состоится трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia.

Дополнительная информация: facebook.com/events/358996797975733

12.00–13.00

Церемония провозглашения осенней столицы на сцене Дальберга

Речи мэров других столиц и передача титула

Выступают Genka и Ансамбль Аллы Якубовой