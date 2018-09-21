ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: Не пропустите! В Нарве стартует фестиваль Narva Station

21 сентября с 10:00 до 17:00 в Нарвском колледже пройдет день предпринимательства, в рамках которого встретятся технологические предприятия Эстонии, команда э-резидентства, а также предприятия из Нарвы и Ида-Вирумаа.

21 сентября в 16:00 в Нарвской художественной резидентуре (Йоала, 18) откроется выставка дуэта художников Varvara & Mar под названием Digital Stitches.

21 и 22 сентября в Нарвской художественной резидентуре (Йоала, 18) пройдут общественные дискуссии местного фестиваля мнений BAZAR.

С 21 по 23 сентября Нарвский музей будет проводить для посетителей фестиваля экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.

22 сентября в Нарве в строящемся в честь 100 годовщины Эстонской Республики парке состоятся музыкальные выступления групп ”Товарищ Астроном”, Bit + и PVC16.

23 сентября в 12:00 на речном променаде Нарвы пройдет церемония провозглашения осенней столицы и передача титула осенней столицы мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Передвижение по Нарве

Большинство фестивальных площадок находится друг от друга на расстоянии 15-минутной прогулки. Поездка на такси по городу стоит максимум 3 евро (запаситесь наличными!), а в Нарва-Йыэсуу (14 км от Нарвы) можно добраться за 10-15 евро. Для комфортного передвижения вы также можно воспользоваться фестивальным автобусом, который будет ходить в пятницу и субботу между сценами Кренгольма и Art Club Ro-Ro.

Информация о проживании и передвижении:

https://stationnarva.ee/ru/hotels/

Мероприятия и программа Station Narva

Пятница, 21 сентября

C 10:00 до 17:00 в аудитории Нарвского колледжа пройдет День бизнеса и инноваций, в рамках которого собирутся эстонские предприятия, работающие с новыми технологиями, команда э-резиденства и предприятия из Нарвы и Ида-Вирумаа. Также состоятся практические воркшопы. Дополнительная информация: facebook.com/events/719501288401651

В 16:00 у всех желающих есть возможность попасть на открытие выставки ”Digital Stitches” арт-дуэта Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18). До открытия экспозиции, в 15:00, с лекцией о творчестве художниц выступит художественный критик Стэйси Мэй Коосел. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00. Дополнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380

Как в пятницу, так и в субботу в 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнутся обсуждения под эгидой BAZAR, где помимо прочего будут говорить о нынешнем богатым на культурные событие лете и региональной самоидентификации. Дополнительная информация: facebook.com/events/243813099612818

В пятницу вечером в 18:00 открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре (Йоала, 21). В полночь концертная программа начинается и в Art Club Ro-Ro (Йые, 2).

Программа выступлений в пятницу, 21 сентября:

18:00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре

18.00–18.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)

19.00–20:00 Jenny Wilson (SE) (Кренгольм, главная сцена)

20.00–20.45 Shortparis (RU) (Кренгольм, зал 1)

20.00–20.45 Beebilõust (EE) (Кренгольм, зал 2)

20.00–20.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)

20.45–21.45 Actress (UK) (Кренгольм, главная сцена)

21.45–22.30 RSAC (RU) (Кренгольм, зал 1)

21.45–22.30 Zahir (EE) (Кренгольм, зал 2)

21.45–22.30 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)

22.30–23.45 Tricky (UK) (Кренгольм, главная сцена)

23.45–02.00 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)

23.45–00.30 Grechka (RU) (Кренгольм, зал 1)

00.00-00:45 Sõpruse Puiestee (EE) (Ro-Ro)

00.30–01.15 View (FI) (Кренгольм, зал 2)

01.00–02.00 Una Bomba 50+ (EE) (Кренгольм, зал 1)

01.00–01.45 Propazha (EE) (Ro-Ro)

02.00–02.45 PVC16 (EE) (Ro-Ro)

Суббота, 22 сентября

С 10:30 до 12 в центре VitaTiim (Тулквику, 7) можно принять участие в завтраке ”по-нарвски”.

Начиная с 12:00 по всему городу будут проходить бесплатные концерты.

Telia представляет: бесплатный концерт в центре Fama (Fama 10)

11.00–11.50 DJ Remi Prual (EE)

12.00–12.30 Live: Fever Dream (IS)

13.00–13.30 Live: Товарищ Астроном (EE)

Бесплатный концерт в парке ЭР100 (Vabaduse 20)

14.45 — 16.00 Live: Bit+ (EE), PVC16 (EE)