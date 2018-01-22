Подозреваемую в коррупции Нийну Негласон исключили из Партии реформ

Председателя Йыхвиского волостного собрания Нийну Негласон, против которой недавно выдвинули подозрения в коррупции, исключили из Партии реформ, однако утверждается, что связи между предъявленными подозрениями и исключением из партии нет.

Как сообщил порталу rus.err.ee член правления Партии реформ Андрей Коробейник, Негласон была отчислена из рядов политической силы, поскольку на местных выборах баллотировалась против реформистов, а предложение об ее исключении сделало йыхвиское отделение Партии реформ, добавил Коробейник.

"Да, я в курсе, что йыхвиское отделение Партии реформ собиралось сразу после местных выборов поднять вопрос о моем исключении. Но я и раньше на муниципальных выборах баллотировалась в составе избирательных союзов. И я продолжаю считать, что на местах партийная принадлежность важной роли не играет. Пусть центральное правление Партии реформ теперь решает", — ранее комментировала Нийна Негласон инициативу своих коллег по партии, которые в волостном собрании Йыхви находятся в оппозиции.

Напомним, 9 января Нийна Негласон была задержана сотрудниками Полиции безопасности по подозрению в получении взятки на сумму не менее 40 тысяч евро.

"Суть предъявленного подозрения следующая: 12 октября 2017 года Йыхвиское волостное собрание приняло решение сдать в аренду фирме Corrigo OÜ недвижимость по адресу Кааре, 3. Я участвовала в голосовании по этому вопросу. Но на допросе мне сказали, что следовало взять самоотвод. И я признаю, что допустила ошибку", - сказала ранее Негласон.