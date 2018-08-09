Подозрения в коррупции предъявлены уже пяти депутатам Нарвского городского собрания. Подозреваемых будет больше

Собранные на данный момент материалы указывают на нарушение данными лицами ограничений на совершение действий, установленных законом о противодействии коррупции, информирует Вируская окружная прокуратура.

Согласно подозрению, члены Нарвского городского собрания не отстранились от голосования на заседаниях собрания, на которых решались вопросы бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих городу Нарве и связанных с членами городского собрания предприятий. .

В прокуратуре подчеркивают, что никаких ограничений на работу, в отношении депутатов применено не было. То есть они могут продолжать в числе прочего работу в составе Нарвского городского собрания, быть избранными на руководящие должности. В частности на место председателя горсобрания — его н6еобходимо избрать до 19 августа, иначе нынешний состав будет распущен, а места народных избранников займут следующие по списку люди, то есть новые выборы в Нарвское горсобрание в любом случае проводиться не будут.

"Пятерым депутатам предъявлены подозрения именно по состоянию на вечер четверга", - подчеркнула в разговоре с Delfi пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова Работа будет продолжена, и подозреваемых, вероятно, будет больше.

По нашей информации, общее число подозреваемых может дойти до 8-10 человек. Все они являются представителями фракции Ценристской партии в Нарвском городском собрании.