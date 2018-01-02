Подорожало ли в Нарве такси наполовину? И да, и нет

Некоторые нарвские таксофирмы подняли с нового года цену поездки в любой конец города с двух до трех евро, то есть на 50 процентов. Четыре года фиксированный тариф — 2 евро — не менялся. Возможно, к нему большинство таксистов еще вернется под давлением удерживающих ”2 евро” конкурентов.

Четыре года назад нарвские таксофирмы повысили стоимость поездки по Нарве с полутора евро до двух, объясняя это тем, что российский бензин из-за ограничений на границе стал менее доступным для таксистов. С тех пор во время каждых зимних праздников по Нарве ходили разговоры об очередном повышении, объясняемом общим ростом цен, в том числе на бензин, но тариф все же оставался неизменным.

В начале этого года несколько фирм предпринимают попытку поднять фиксированную цену поездки по Нарве вполовину, с двух до трех евро.

В фирме Ida Takso, являющейся одним из лидеров нарвского рынка таксоперевозок, репортеру Delfi подтвердили, что с нового года стоимость поездки по Нарве у них выросла до 3 евро. Аналогичное повышение произошло Ton Märts Takso. В Narva Takso OÜ пока также действует ”праздничный” тариф ”3 евро”, но там отмечают, что пока рано говорить, как долго он продержится и станет ли постоянным.

Обратим внимание, что каждый год в праздничные дни, 31 декабря и 1 января, нарвские таксофирмы поднимают тариф в связи с повышенным спросом на услугу, но 2 января в последние три года года возвращались к прежнему.

В нарвской фирме Gold Takso продолжает действовать тариф ”2 евро”.

По словам собственника одной из крупнейших нарвских таксофирм Seti Takso Валерия Федюшина, его предприятие также работает по прежним расценкам.

”Именно то, что растут цены на продукты, растут счета за коммунальные услуги, заставляет удерживать тариф на одном уровне уже четыре года. Около половины наших клиентов составляют пенсионеры, которые могут позволить себе потратить 2 евро на поездку, но больше им уже не потянуть. Повышение стоимости услуги перевозки пошло бы во вред самим таксистам — число клиентов значительно упало бы”, — сказал Валерий Федюшин Delfi, подчеркивая, что для очень многих нарвитян работа в такси сегодня является единственным возможным источником заработка.

Именно это, по его словам, является важным сдерживающим фактором, но в то же время Федюшин признает, что есть некоторый предел, после которого рост цены поездки на такси будет неизбежным. Но, по его мнению, эта грань еще не перейдена.

”По сути, расценки самых дешевых таллиннских такси находятся на уровне нарвских, если оценить то расстояние, которое можно проехать по столице, например, за 5 евро”, — указывает Федюшин.

Валерий Федюшин полагает, что поспешившие перейти на новый тариф таксоперевозчики, вероятно, вернутся к старому тарифу, так как потребители будут делать выбор в пользу фирм, предлагающих более дешевую услугу. По его словам, о росте тарифа на услуги нарвских такси пока говорить рано и называть его состоявшимся также неправильно.

”В какое такси вы позвоните, когда оно вам понадобится? Вот и ответ на все вопросы, — отмечает Федюшин. — Не у всех нарвских таксофирм такие хорошие отношения, чтобы мы могли о чем-то коллективно договорится, тем более, что это было бы просто незаконно. Это был бы уже картельный сговор”.

В Нарве, население которой составляет примерно 60 тысяч человек, таксоизвозом на жизнь зарабатывает около 500 человек.

Хотя в Нарве практически все такси возят клиентов по фиксированной цене ”2 евро”, добраться в некоторые удаленные части города стоит дороже — 2 евро 50 центов.

Три года назад нарвские власти совместно с Налогово-таможенным департаментом предприняли попытку заставить местных таксистов перейти с фиксированного тарифа на работу по счетчику. В Нарвской горуправе тогда подчеркивали, что таким образом они хотят решить проблему ухода таксистов от налогов, в чем их, соответственно, подозревали. Не в последнюю очередь городские власти хотели защитить интересы муниципального автобусного предприятия Narva Bussiveod, проигрывавшего в конкуренции.

Из этой затеи ничего не вышло. Некоторые такси в Нарве работают по счетчику, но это редкое исключение, а автобусная компания Narva Bussiveod в 2016 году прекратила свою деятельность и была признана банкротом.