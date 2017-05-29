Почему в Кохтла-Ярве не праздновали День химика?

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается День химика. В Кохтла-Ярве, где работают несколько крупных химических предприятий, этот праздник было принято отмечать широко, в общегородском масштабе. Однако несколько лет подряд, вопреки ожиданиям горожан, праздник не проводится.

В чем причина такой скромности? Портал Delfi попросил ответить на этот вопрос специалиста по связям с общественностью сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Ирину Боенко.

- Ирина, почему и в этом году День химика отмечался только в Кивиыли, где, по сравнению с вашим, работает очень скромное производство, а эстонский ”главхим” — предприятие VKG — вновь проигнорировало этот праздник?

- День химика, как дату, никто не отменял. Он как праздновался в последнее воскресенье мая, так и отмечается. Просто варианты его празднования есть разные. Мы в этом году не планировали проведение общегородского мероприятия, потому что пока возможности не те, но своих работников с их профессиональным праздником мы поздравили, вручили им памятные подарки, Однако надеемся, что в следующем году традицию проведения общегородского праздника уже сможем восстановить.

- А чем вызвано отсутствие возможностей?

- Чтобы устроить хороший общегородской праздник, нужно располагать соответствующим бюджетом. И мы подумали, что лучше мы поздравим каждого нашего химика персонально. А вот на хороший большой городской праздник, с хорошим гостем-исполнителем, массовыми гуляниями, бюджет пока еще у нас не запланирован.

- Так на будущий год вы прогнозируете городской праздник?

- Ну, в нашем нефтяном секторе сложно что-либо прогнозировать, но мы надеемся, что будет такая возможность.

А вот что думают по этому поводу жители Кохтла-Ярве.

Сергей, работник VKG с многолетним стажем:

- Как и в том году, причиной отмены городского праздника стала нехватка средств у предприятия. Но в конце года в прессе появилась статья, в которой VKG рапортовал о громадной прибыли. Из нее денег на праздник не нашлось.

Игорь, молодой рабочий завода масел:

- Поздравили, подарили спортивную сумку. Дома отметим праздник с друзьями.

Виталий:

- Жалко, конечно, что отменили. Раньше можно было всей семьей с детьми прийти на праздник, послушать знаменитостей, развлечься. Хоть этим как-то компенсировали для горожан издержки своего производства, которыми мы ежедневно дышим. Хорошо, конечно, если праздник восстановят, только с трудом в это верится.