Планы поменялись: четырехполосного шоссе Йыхви-Нарва не будет

В 2009 году жителей Ида-Вирумаа обрадовала новость, что в течение 10 лет государство построит между Йыхви и Нарвой четырехполосное шоссе с двухуровневым перекрестком. На сегодняшний день Департамент шоссейных дорог проектирует эту дорогу с 2+1 полосами движения.

По утверждению Департамента шоссейных дорог, это не исключает все же в будущем создания четырехполосного шоссе, если того потребует возросшая интенсивность движения, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".

Необходимость построить четырехполосное шоссе восемь лет назад ведомство обосновывало тем, что имеющаяся дорога от Йыхви до Нарвы извилистая и опасная, почти на каждом километре этого участка шоссе в течение 15 лет происходило по меньшей мере одно ДТП.

По словам руководителя отдела планирования департамента Андреса Урма, повысить безопасность на участках шоссе Йыхви-Силламяэ и Силламяэ-Нарва по-прежнему необходимо, поэтому планируют разделить направления движения и обеспечить возможность безопасного обгона.