Первый в Нарве общественный дефибриллятор установлен не в самом оживленном месте

В рамках проекта ”Малые порты на расстоянии 30 миль друг от друга — развитие услуг для оживления водного туризма в восточной части Финского залива” установлен первый нарвский автоматический дефибриллятор — в Нарвском порту, на гребной базе спортшколы ”Энергия”.

Дефибриллятор — это медицинский прибор, который очень часто помогает спасти жизнь человеку с помощью электроимпульсной терапии при нарушениях сердечного ритма.

Автоматический наружный дефибриллятор — это портативный электронный прибор, который распознаёт основные нарушения сердечной деятельности — фибрилляцию желудочков или желудочковую тахикардию, и при необходимости генерирует электрический разряд. По мнению экспертов, ранняя дефибрилляция (биополярный электрический импульс) является ключевым фактором успешного восстановления сердечной деятельности.

По мнению Натальи Метелицы, андрагога VI уровня и преподавателя первой помощи в Нарве с 2007 года, такая новость вселяет надежду на то, что на примере нарвского порта у начнут устанавливать дефибрилляторы и в других общественных местах города, например, в торговых центрах, как это уже сделано в Тарту и в Таллинне.

”Люди не должны бояться использовать дефибриллятор, если видят его поблизости и есть необходимость его применить: открыв крышку аппарата, вы услышите голосовые инструкции, аппарат сам анализирует ритм сердца и дает подсказки по использованию”, — объясняет Наталья Метелица. На своих курсах Наталья в числе прочего обучает пользоваться дефибриллятором.

Известно, что в Пяхклимяэской гимназии скоро появится дефибриллятор. На нарвском производстве сланцевых масел, действующем в рамках предприятия Enefit Energiatootmine, уже есть дефибриллятор.

В своем сообщении о новинке Департамент развития и экономики Нарвы отмечает, что новый нарвский дефибриллятор находится ”в общественном месте”, что, в целом, справедливо. Между тем, он висит на стене внутри гребной базы, которую посещают в основном тренеры и воспитанники спортшколы "Энергия". Висит рядом с входной дверью, которая открыта, конечно, далеко не всегда.

Гребная база расположена рядом с построенным пару лет назад нарвским променадом, ставшим любимым местом прогулок нарвитян и гостей города. Чтобы пока единственный нарвский общественный дефибриллятор мог однажды спасти жизнь человеку, которому может стать плохо на променаде, нужно, чтобы заветная дверь была открыта, а находящиеся рядом с больным люди знали, что дефибриллятор рядом.

Сам Нарвский яхтенный порт, несмотря на то, что его развитие продолжается годами, до сих пор не выполняет свои задачи: гости на водном транспорте в Нарву регулярно не прибывают. Можно сказать, вообще прибывают. Без движения стоит кран, грузоподъемностью 10 тонн, которым можно поднять прибывшую из Финского залива яхту на трейлер, затем доставить, например, в порт Кулгу, что на Нарвском водохранилище, чтобы оттуда яхта могла добраться до Чудского озера.