Первый номер муниципальной газеты ”Нарва” чрезвычайно похож на ”старый” ”Город”, а ”новый” ”Город” стал весьма критическим по отношению к власти

Новая газета до боли напоминает издающийся уже 14 лет ”Город, то есть его содержание до того момента, как власти Нарвы не решили порвать с ним отношения и перестать покупать там рекламные площади, чтобы издавать свою газету. В свою очередь ”Город”, уже почти полтора десятилетия попадающий в каждый нарвский почтовый ящик, преобразился и стал в некотором смысле оппозиционным.

Gorod

В ”Городе” появились критические материалы в отношении действующей городской власти, он начал публиковать мнения оппозиционеров (в частности в последнем номере о ставшем никому не нужном макете Старой Нарвы высказывается Катри Райк). Там перестали публиковаться фотографии руководителей Нарвы, рапортующих о поразительных достижениях, и в то же время иллюстративный ряд усилили карикатуры на местных деятелей.

Gorod

В муниципальной газете ”Нарва” пока нет рекламы, но в обращении редакции читателям говорится, что на скоро появится, что позволит ”работать не в убыток городскому бюджету”. Напомним, что одними из главных критических замечаний в отношении нового издания являются утверждения, что городская газету очень дорого обойдется Нарве (до 250 тысяч в год, — по прогнозу издателя ”Города”), а также то, что выход на рекламный выход городской газеты нанесет удар по давно действующим в Нарве газетам, и возможно, заставит какие-то из них закрыться.