Первый номер муниципальной газеты ”Нарва” чрезвычайно похож на ”старый” ”Город”, а ”новый” ”Город” стал весьма критическим по отношению к власти

Сегодня в почтовые ящики нарвитян попал первый номер газеты ”Нарва”, которую муниципалитет издает за бюджетные деньги — на работу учрежденного недавно издания в два последние месяца года выделено 30 тысяч евро.
Новая газета до боли напоминает издающийся уже 14 лет ”Город, то есть его содержание до того момента, как власти Нарвы не решили порвать с ним отношения и перестать покупать там рекламные площади, чтобы издавать свою газету. В свою очередь ”Город”, уже почти полтора десятилетия попадающий в каждый нарвский почтовый ящик, преобразился и стал в некотором смысле оппозиционным.
В ”Городе” появились критические материалы в отношении действующей городской власти, он начал публиковать мнения оппозиционеров (в частности в последнем номере о ставшем никому не нужном макете Старой Нарвы высказывается Катри Райк). Там перестали публиковаться фотографии руководителей Нарвы, рапортующих о поразительных достижениях, и в то же время иллюстративный ряд усилили карикатуры на местных деятелей.
В муниципальной газете ”Нарва” пока нет рекламы, но в обращении редакции читателям говорится, что на скоро появится, что позволит ”работать не в убыток городскому бюджету”. Напомним, что одними из главных критических замечаний в отношении нового издания являются утверждения, что городская газету очень дорого обойдется Нарве (до 250 тысяч в год, — по прогнозу издателя ”Города”), а также то, что выход на рекламный выход городской газеты нанесет удар по давно действующим в Нарве газетам, и возможно, заставит какие-то из них закрыться.
”Не секрет, что до появления нашего первенца в СМИ, интернете и просто в кулуарах шла достаточно бурная дискуссия по поводу создания газеты под эгидой городских властей. Мы обязательно учтем в своей работе ваши позитивные мнения, советы и пожелания. Отдельное спасибо за бесплатный пиар, которого, как известно, мало не бывает”, — говорится в обращении редакции городской газеты ”Нарва” к читателям.