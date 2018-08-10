Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким

Ида-вируские уездные публичные линии стали бесплатными 1 июля, при этом для поездки на таких автобусах всё равно необходимо брать у водителя билет, пусть даже этот билет и ничего для пассажира не стоит.

О том, что уездные автобусы на некоторых маршрутах, особенно с учётом нынешнего жаркого июля, бывают переполнены, пресса уже сообщала.

Пассажиропотоки на уездных линиях увеличились более чем на 80 процентов, а на некоторых — даже вдвое, подтвердили ”ИП” в начале этой недели в межмуниципальном центре общественного транспорта Ида-Вирумаа.

”Идавирусцам, конечно, бесплатный общественный транспорт очень нравится, — сказал председатель правления ”СЕБЕ” Калле Воогла. — Это показывают большая наполняемость автобусов и чрезвычайный рост числа пассажиров. Необычно тёплый июль принёс желание поехать к морю или озеру. В то же время полные автобусы делают услугу для пассажира значительно более неудобной. ”СЕБЕ” как перевозчик видит проблему в том, что уездными маршрутами, цель которых — обслуживать жителей уезда, ездят преимущественно жители Нарвы и Кохтла-Ярве, так как в их городах находятся конечные остановки многих линий, а внутригородской транспорт платный”.

По словам Воогла, на основании одного месяца невозможно принимать решения о каких-либо дополнительных рейсах, но сейчас фирма-перевозчик в пределах своих возможностей направила на имеющиеся маршруты дополнительные автобусы и при необходимости готова добавить ещё.