10.08.2018, 20:05

Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким


Алексей Старков
Алексей Старков
 
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Narva, tasuta buss
Narva, tasuta bussFoto: Roman Vikulov, Delfi

Бесплатный общественный транспорт уездного значения в Ида-Вирумаа кому-то пришёлся по нраву, а кому-то добавил головной боли, в том числе от того, что бесплатные уездные линии переплетаются с платными городскими, — таковы предварительные итоги первого месяца действия новой системы.

Ида-вируские уездные публичные линии стали бесплатными 1 июля, при этом для поездки на таких автобусах всё равно необходимо брать у водителя билет, пусть даже этот билет и ничего для пассажира не стоит.
О том, что уездные автобусы на некоторых маршрутах, особенно с учётом нынешнего жаркого июля, бывают переполнены, пресса уже сообщала.

Пассажиропотоки на уездных линиях увеличились более чем на 80 процентов, а на некоторых — даже вдвое, подтвердили ”ИП” в начале этой недели в межмуниципальном центре общественного транспорта Ида-Вирумаа.

”Идавирусцам, конечно, бесплатный общественный транспорт очень нравится, — сказал председатель правления ”СЕБЕ” Калле Воогла. — Это показывают большая наполняемость автобусов и чрезвычайный рост числа пассажиров. Необычно тёплый июль принёс желание поехать к морю или озеру. В то же время полные автобусы делают услугу для пассажира значительно более неудобной. ”СЕБЕ” как перевозчик видит проблему в том, что уездными маршрутами, цель которых — обслуживать жителей уезда, ездят преимущественно жители Нарвы и Кохтла-Ярве, так как в их городах находятся конечные остановки многих линий, а внутригородской транспорт платный”.

По словам Воогла, на основании одного месяца невозможно принимать решения о каких-либо дополнительных рейсах, но сейчас фирма-перевозчик в пределах своих возможностей направила на имеющиеся маршруты дополнительные автобусы и при необходимости готова добавить ещё.

В департаменте шоссейных дорог — главном госрегуляторе автобусного движения — на вопрос ”ИП” об итогах первого месяца действия новшества ответили, что с 1 июля ”на некоторых линиях увеличилось число пассажиров”, но ”точные цифры станут ясны ко второй неделе августа”.

”От перевозчиков поступили сигналы, что часть пассажиров ведут себя в автобусе невежливо и автобусы повреждаются”, — назвала проблемы заведующая отделом общественного транспорта ДШД Кирке Виллиамсон.
Когда в ”бесплатных” автобусах появятся обещанные валидаторы, которые избавят пассажиров от стояния в очереди к кабине водителя, чтобы получить обязательный билет?

На этот вопрос ясного ответа пока нет. По утверждению представителя ”СЕБЕ”, система валидации будет дублирующей и при системе обычной продажи билетов. Знающие тему специалисты сказали газете, что валидаторы вместе с соответствующей программой — дело дорогое, и эта инвестиция спотыкается о то, что чёткого представления, сколько продлится бесплатный проезд, нет.

”Бесплатный уездный автобусный транспорт будет действовать, пока из государственного бюджета выделяются средства на замещение дохода от билетов”, — напомнила Кирке Виллиамсон.

Возникали ли в процессе внедрения бесплатного регионального транспорта в Ида-Вирумаа финансовые проблемы — в том числе вопросы о дополнительных финансовых вливаниях со стороны государства, департамент комментировать не стал.

Пока приказ шоссейного департамента о ”нулевом билете” для Ида-Вирумаа действует до конца текущего года.

Конкретное влияние бесплатного уездного транспорта на платный публичный в Кохтла-Ярве в последних числах июля подсчитано тоже ещё не было — и здесь многое станет ясным к следующей неделе, однако вице-мэр города Денис Вершинин отметил, что за первую декаду июля доход с билетов на городских линиях упал на треть.

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