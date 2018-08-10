Первый месяц бесплатного транспорта в Ида-Вирумаа был жарким

В департаменте шоссейных дорог — главном госрегуляторе автобусного движения — на вопрос ”ИП” об итогах первого месяца действия новшества ответили, что с 1 июля ”на некоторых линиях увеличилось число пассажиров”, но ”точные цифры станут ясны ко второй неделе августа”.
”От перевозчиков поступили сигналы, что часть пассажиров ведут себя в автобусе невежливо и автобусы повреждаются”, — назвала проблемы заведующая отделом общественного транспорта ДШД Кирке Виллиамсон.
Когда в ”бесплатных” автобусах появятся обещанные валидаторы, которые избавят пассажиров от стояния в очереди к кабине водителя, чтобы получить обязательный билет?
На этот вопрос ясного ответа пока нет. По утверждению представителя ”СЕБЕ”, система валидации будет дублирующей и при системе обычной продажи билетов. Знающие тему специалисты сказали газете, что валидаторы вместе с соответствующей программой — дело дорогое, и эта инвестиция спотыкается о то, что чёткого представления, сколько продлится бесплатный проезд, нет.
”Бесплатный уездный автобусный транспорт будет действовать, пока из государственного бюджета выделяются средства на замещение дохода от билетов”, — напомнила Кирке Виллиамсон.
Возникали ли в процессе внедрения бесплатного регионального транспорта в Ида-Вирумаа финансовые проблемы — в том числе вопросы о дополнительных финансовых вливаниях со стороны государства, департамент комментировать не стал.
Пока приказ шоссейного департамента о ”нулевом билете” для Ида-Вирумаа действует до конца текущего года.
Конкретное влияние бесплатного уездного транспорта на платный публичный в Кохтла-Ярве в последних числах июля подсчитано тоже ещё не было — и здесь многое станет ясным к следующей неделе, однако вице-мэр города Денис Вершинин отметил, что за первую декаду июля доход с билетов на городских линиях упал на треть.