Первые сокращения на заводе Silmet уже начались

На силламяэском заводе NPM Silmet приступили к сокращению первых сотрудников. Всего планируется сократить около 65 человек.

Несмотря на то, что начать сокращать персонал предприятие планировало в июне, первые расторжения трудовых отношений начались уже сейчас, работников сокращают со дня, подтвердил порталу rus.err.ee доверенное лицо работников завода Сергей Кокорев.

Вместе с тем руководство Silmet по-прежнему никак не комментирует ситуацию, ссылаясь на то, что генеральный директор компании Сигне Каск находится в командировке в США.

На заводе редкоземельных металлов NPM Silmet, входящем в международную ассоциацию, трудится 506 человек. В связи с переходом на новые технологии и реорганизацией производства в ближайшее время свыше 10% сотрудников будут сокращены.