Первые лица силламяэской власти остаются прежними

После избрания на прошлой неделе на пост председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой новый депутатский корпус города на этой неделе избрал и главу исполнительной власти — им остался Тынис Калберг. Оба входят в победившую на октябрьских выборах центристскую фракцию. Формирование органов власти продолжится 14 ноября.

42-летний Тынис Калберг, начинавший свой путь в силламяэской управе ещё в конце прошлого века с должности юриста муниципалитета, а затем ставший вице-мэром по развитию, первый раз стал мэром по итогам выборов 2013 года. Таким образом, сейчас начинается его второй срок на посту градоначальника.

За Калберга во вторник проголосовали 15 из 21 гласного городской думы Силламяэ, остальные шесть бюллетеней тайного голосования остались незаполненными.

Соотношение 15:6 отражает соотношение в городском ”парламенте” двух сил — правящих центристов и оппозиционной фракции ”Избирательный союз Сависаара в Силламяэ”.

Городское собрание в тот же день определилось с тем, какие комиссии будут действовать в его составе следующие четыре года. По мнению оппозиции, этих комиссий должно бы быть девять — по городскому хозяйству; по делам молодёжи и спорта; по образованию и культуре; по развитию; по финансам; социальная; по квартирным товариществам; по экологии и, наконец, ревизионная. Центристская фракция предложила другой список — из восьми комиссий: по развитию; по городскому хозяйству; по образованию и культуре; по молодёжной работе и спорту; по социальным делам и защите детей; финансовая; правовая и ревизионная.

Как пояснила перед голосованием Елена Коршунова, не исключено, что в связи с итогами административной реформы и ликвидацией уездных управ задачи комиссий ещё придется корректировать по ходу дела, но предлагаемые оппозицией как отдельные темы товариществ и экологии уже учтены и при варианте восьми комиссий. Разными аспектами деятельности КТ будут заниматься комиссии по развитию, по городскому хозяйству и правовая, а проблематика экологии покрывается комиссиями по развитию и хозяйству.

Большинством голосов силламяэское собрание решило, что будет формировать восемь комиссий. А сам этот процесс официально пройдёт 14 ноября, когда на голосование вынесут кандидатуры председателей комиссий и их заместителей, что по новому закону происходит именно ”пакетным” способом.

Большинство и меньшинство: пока пора надежд

В предыдущем составе силламяэские оппозиционеры в работе постоянных комиссий практически не участвовали. Смогут ли сейчас большинство и меньшинство найти общий язык насчёт того, где с пользой смогут применить себя оппозиционные избранники?

Елена Коршунова сказала ”ИП”, что надеется — в этот раз депутаты из меньшинства примут предложения о работе в комиссиях, потому что предыдущее их неучастие создавало трудности и для них самих, в том числе в виде недостатка информации. Говорить конкретнее, как могли бы быть распределены посты в комиссиях, она не стала, отметив, что голосование ещё впереди, новая ”пакетная” система голосования создаёт несколько другие условия, ”и в этой жизни всё возможно”.

Заместитель руководителя фракции ”Избирательный союз Сависаара в Силламяэ” Олег Култаев, в свою очередь, сообщил ”ИП”, что оппозиция уже подала свои предложения насчёт распределения оппозиционных депутатов по комиссиям, однако, поскольку комиссий будет меньше, эти идеи надо будет подкорректировать.

- Естественно, будем участвовать в формировании комиссий. Мы и прошлый раз не отказывались от этого, сделали свои предложения, но они были отброшены правящим большинством. Будем надеяться, в этот раз такого не произойдёт, здравый смысл должен же когда-то возобладать, — при этом Култаев добавил, что по-прежнему считает отдельные комиссии по КТ и экологии актуальными для сегодняшнего Силламяэ, где товарищества во многих домах только создаются и есть семь предприятий высшего класса опасности.

Выдвигать 14 ноября своих кандидатов в вице-мэры оппозиция не собирается, ибо формирование команды управы — прерогатива мэра. Однако Олег Култаев напомнил, как в прошлом созыве уже выражал личное недоверие мэру Тынису Калбергу и вице-мэру по образованию Ээви Паасмяэ, и это недоверие, по его словам, у него осталось.

По словам Тыниса Калберга, сотрудничество между будущей горуправой и оппозицией возможно, если со стороны последней будут предложения и начнётся конструктивный диалог.

- До сих пор я этого не наблюдал. Было только одностороннее желание, чтобы мы отвечали на какие-то вопросы, и этим всё наше общение заканчивалось.

Будет ли сокращение?

Калберг также подтвердил ”ИП”, что, хотя у него есть планы, как лучше организовать работу управы, революционных изменений он не намечает. Но не исключено сокращение штатного расписания, уже начатое в прошлой четырёхлетке.

- На фоне тех функций, которые у нас есть сегодня, мы идём к сокращению. А вот если /после админреформы/ нам придадут дополнительные функции, то по закону они должны быть покрыты и финансированием. Тогда надо анализировать: или увеличивать штаты, или дать людям дополнительные задачи и установить доплату. Сегодняшний проект бюджета предусматривает рост фонда зарплаты на 2 процента. Но поднятие зарплаты специалиста на 2 процента не сделает её конкурентоспособной. Поэтому единственная возможность — использовать т.н. внутренние резервы и двигаться к сокращению. Тем более что население тоже уменьшается, — рассуждал мэр.

Однако при утверждении 14 ноября новой горуправы Силламяэ число вице-мэров города останется прежним — трое. Причины сохранения этого количества мэр обещал привести непосредственно на следующей сессии.