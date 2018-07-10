Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

Работу водителей должны существенно облегчить валидаторы, но в автобусах всех трех фирм, ATKO Grupp, Sebe, Lüganuse HVM, обслуживающих 34 бесплатные линии, они пока не установлены.

Уездные автобусы стали чаще подвергаться вандализму — чаще всего в них рвут сиденья, а обилие мусора в салонах за первые десять дней стало привычным явлением, отмечает Валентина Лунина. Причина этого лежит на поверхности — пассажиропоток увеличился за счет и тех, кто раньше не мог себе позволить частых поездок, и тех, кто хочет просто праздно покататься, а в основном это не самые благополучные подростки.

Конечно, благонамеренных пассажиров больше всего волнует все же вопрос, удастся ли им вообще сесть в автобус. Одна из жительниц Нарва-Йыэсуу Марина, работающая в Нарве и ездящая туда на автобусе, сказала Delfi, что теперь ей приходится, отправляясь домой, идти на ту остановку, откуда автобус начинает свой путь в курортный город, чтобы быть уверенной в том, что места хватит, что неудобно.

При том, что некоторые автобусы ездят заполненными под завязку, по-настоящему кризисное время для некоторых рейсов обещает принести жаркая погода, когда люди массово поедут на пляж или просто погулять в какие-нибудь интересные места. Все-таки расписание уездных линий, когда они стали бесплатными не изменилось, и в ближайшее время автобусные фирмы не смогут его расширить, во всяком случае — существенно.

Сама Валентина Лунина, между тем, полагает, что еще более напряженный период наступит с приходом сентября, когда школьники, в том числе и некоторые из тех, кто раньше ездил с родителями, будут добираться на автобусах до школ и гимназий — все-таки специальных школьных автобусов в уезде почти нет. Добавятся и студенты, ездящие на учебу, например, в Нарву или Йыхви.

”Опять же закончится период отпусков — больше людей будут ездить на автобусах на работу”, — замечает Валентина Лунина.

Пока на 100 евро не штрафуют

Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастили соответствующими табличками, а право проезда на них не зависит от прописки в соответствующем уезде, но за игнорирование обязанности взять бесплатный билет или, позже, воспользоваться валидатором, можно получить штраф — 100 евро.

В Объедиенном центре транспорта Ида-Вирумаа отмечают, что никого в первые дни не оштрафовали и пока не планируют этим заниматься.

”Было бы совершенно неправильно в переходный период начать штрафовать людей за то, что они не взяли билет”, — уверена Лунина.

Сильный удар по маленькой фирме