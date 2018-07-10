10.07.2018, 14:50

Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 6
Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.

Как сказала Delfi главный специалист Объедиенного центра транспорта Ида-Вирумаа Валентина Лунина, никаких глобальных проблем в первые 10 дней работы бесплатного уездного транспорта не возникли, но многое осложняет его работу, работу автобусных фирм, а, прежде всего, самих водителей.

Непонимание со стороны пассажиров, вандализм

”Работники центра постоянно ездят по всему уезду, проверяя, как идут дела на всех линиях. Везде пассажиропоток вырос, на многих маршрутах увеличился в два раза — соответственно выросла нагрузка на водителей, которые должны выдать каждому пассажиру бесплатный билет, чтобы зафиксировать место назначения его поездки, что очень важно для статистики. Но очень многие пассажиры, отказываются называть остановку, до которой следуют, мол, ”какое ваше дело — я же бесплатно еду”, и водителю приходится объяснять, зачем это надо”, — рассказывает Лунина.

Работу водителей должны существенно облегчить валидаторы, но в автобусах всех трех фирм, ATKO Grupp, Sebe, Lüganuse HVM, обслуживающих 34 бесплатные линии, они пока не установлены.

Уездные автобусы стали чаще подвергаться вандализму — чаще всего в них рвут сиденья, а обилие мусора в салонах за первые десять дней стало привычным явлением, отмечает Валентина Лунина. Причина этого лежит на поверхности — пассажиропоток увеличился за счет и тех, кто раньше не мог себе позволить частых поездок, и тех, кто хочет просто праздно покататься, а в основном это не самые благополучные подростки.

ТОП

Конечно, благонамеренных пассажиров больше всего волнует все же вопрос, удастся ли им вообще сесть в автобус. Одна из жительниц Нарва-Йыэсуу Марина, работающая в Нарве и ездящая туда на автобусе, сказала Delfi, что теперь ей приходится, отправляясь домой, идти на ту остановку, откуда автобус начинает свой путь в курортный город, чтобы быть уверенной в том, что места хватит, что неудобно.

При том, что некоторые автобусы ездят заполненными под завязку, по-настоящему кризисное время для некоторых рейсов обещает принести жаркая погода, когда люди массово поедут на пляж или просто погулять в какие-нибудь интересные места. Все-таки расписание уездных линий, когда они стали бесплатными не изменилось, и в ближайшее время автобусные фирмы не смогут его расширить, во всяком случае — существенно.

Сама Валентина Лунина, между тем, полагает, что еще более напряженный период наступит с приходом сентября, когда школьники, в том числе и некоторые из тех, кто раньше ездил с родителями, будут добираться на автобусах до школ и гимназий — все-таки специальных школьных автобусов в уезде почти нет. Добавятся и студенты, ездящие на учебу, например, в Нарву или Йыхви.

”Опять же закончится период отпусков — больше людей будут ездить на автобусах на работу”, — замечает Валентина Лунина.

Пока на 100 евро не штрафуют

Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастили соответствующими табличками, а право проезда на них не зависит от прописки в соответствующем уезде, но за игнорирование обязанности взять бесплатный билет или, позже, воспользоваться валидатором, можно получить штраф — 100 евро.

В Объедиенном центре транспорта Ида-Вирумаа отмечают, что никого в первые дни не оштрафовали и пока не планируют этим заниматься.

”Было бы совершенно неправильно в переходный период начать штрафовать людей за то, что они не взяли билет”, — уверена Лунина.

Сильный удар по маленькой фирме

Основанная 17 лет назад фирма VasNa, два микроавтобуса которой работают на линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, маршрут — 123, понесла серьезный ущерб от перехода уезда на бесплатный уездный транспорт. У нее пассажиров стало в два раза меньше, хотя годами она формировала круг постоянных клиентов. Преимуществом 123-го (микро)автобуса перед его большим и ставшим бесплатным конкурентом — автобусом №31 — является более гибкое расписание, то есть оно закрывает те дыры, которые есть у 31-го. Например, 123-й может похвастаться более ранними рейсами в выходные дни. А также для многих он более удобен потому, что следует по Нарве по альтернативному маршруту.

”Многие постоянные клиенты от нас ушли, но, возможно, кто-то еще вернется, когда пройдет первый эффект — надоест ходить пешком или ездить на городском автобусе, такси до остановки 31-го”, — рассуждает Василий Наумов, собственник VasNa.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что, напротив, дела у фирмы пойдут так плохо, что придется ее закрыть или полностью пересмотреть деятельность, Наумов говорит, что пока рано делать какие-то выводы.
”Пусть пройдет хотя бы месяц, соберется какая-то статистика. Нужно изучить ситуацию”, — рассуждает Наумов, которого возмущает то, что его фирма оказалась в тяжелейшей ситуации из-за политического решения, противоречащего принципам честной конкуренции.

Валентина Лунина сообщает, что VasNa на сегодняшний день — единственная компания в Ида-Вирумаа, работающая на коммерческой основе, другие подобные маленькие фирмы, ушли с рынка ранее, а большие конкуренты победили в конкурсах, заключив договоры с об оказании общественной услуги, задолго до принятия решения о переходе на бесплатный транспорт.

”Коммерческие маршруты, согласно принятому выше решению не могут стать бесплатными”, — объясняет Лунина.

Известный нарвский юрист Александр Гамазин, помогавший Наумову основать фирму 18 лет назад и по сей день поддерживающий его, уверен, что вся проблема в том, что OÜ VasNa в государственную программу бесплатного общественного транспорта не включили необоснованно.

Что касается термина ”коммерческий”, то здесь происходит белиберда, считает Гамазин.

”Это понятие было правомерным в начале 1990-х годов, когда параллельно с государственным общепитом, государственными автоперевозками и госторговлей стали возникать ”коммерческие кафе”, ”коммерческие магазины” и ”коммерческие маршрутные такси”, — рассуждает Александр Гамазин. — Но уже давно, лет 20, всё стало коммерческим, то есть основанным на доходности и на рентабельности. Формы собственности — паевые товарищества и акционерные общества — одинаковы: как у SEBE, так и у VasNa. Почему же и Центр общественного транспорта, и даже руководство Нарвской горуправы упорно называют маршрут № 123 коммерческим. По этой логике автобусное движение на других уездных линиях не приносит дохода, что ли?”

Гамазин уверен, что такой термин к автобусу № 123 применяют исключительно для того, чтобы скрыть нежелание включить фирму Василия Наумова в программу ”бесплатных” перевозок.

”А почему нет такого желания, можно лишь догадываться (денежный оборот этой мелкой фирмы микроскопический), поскольку ясного ответа нам не дали ни Министерство экономики, ни Департамент шоссейных дорог, — говорит юрист. — Одна надежда на горуправу Нарвы, которая, кажется, понимает, как уезд в лице своего ”центра” подставил нарвитян. Надеемся, что город поддержит дотацией единственный в Ида-Вирумаа ”частный” автобусный маршрут, работающий 18 часов в сутки!”

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