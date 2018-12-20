Переименование улиц в Нарве: интрига сохраняется. ”Петр I не воевал против Эстонской Республики”

Среди местных жителей инициатива по переименованию улиц особой поддержки не имеет. Многие нарвитяне, обсуждая новость в соцсетях, полагают, что если и менять названия улиц, то следует придерживаться нейтральных названий, не привязываясь к конкретным историческим личностям — чтобы через десяток лет не пришлось заново менять таблички.

Другие задаются вопросом: а может, у городских властей есть намерение переименовать ещё какие-нибудь улицы, например, улицу 26 Июля или Петровскую площадь? Ведь день освобождения Нарвы от фашистских войск кто-то может назвать началом новой оккупации, а уж личность Петра I в судьбе Эстонии тоже можно оценивать по-разному. Есть ещё улица имени И. Графова, который был младшим лейтенантом РККА и погиб при исполнении воинского долга.

Антс Лийметс говорит, что пока не слышал о подобных инициативах: ”Царь Петр I, конечно, имел большое влияние на судьбу Эстонии, но не воевал против Эстонской Республики, как это делали Дауман и Тийман. Дискуссия о том, освободили Нарву или оккупировали 26 июля тоже не имеет смысла, так как разные стороны этого спора не переубедить, но, по крайней мере, эта улица не носит фамилию конкретного человека, который отправлял людей на смерть. Закон о наименованиях запрещает называть улицы и увековечивать память тех, кто воевал против ЭР. Лично я думаю, что нужно выбрать такое наименование, которое не было бы связано с конкретным человеком, предпочесть более нейтральный вариант”.

Депутаты могут передумать

Городское собрание Нарвы посчитало решение вопроса о переименовании улиц своей исключительной компетенцией, поэтому управа не может провести ”замену табличек” самостоятельно.

Однако, как сказал нам Владимир Мижуй, председатель градостроительной комиссии, на которой этот вопрос должен быть рассмотрен, предложение комиссии по названиям ещё не обсуждалось ни внутри фракции, ни на комиссии. Как долго депутаты будут откладывать решение этого вопроса — неизвестно.

Судя по всему, предложенный управой вариант названий может претерпеть серьезные изменения, так как в местной общине продолжаются споры о том, надо ли вообще менять названия и если надо, то на какие. Например, в начале декабря активисты нарвского отделения Эстонского общества охраны памятников старины предлагали назвать улицы в честь героев Освободительной войны, чтобы повысить интерес молодежи к истории, а также поспособствовать повышению престижа Нарвы во всей Эстонии, но управа это предложение не поддержала.

Свое мнение по данному вопросу имеет и депутат Владимир Бутузов. В комментарии нашей газете он отметил, что есть и другие варианты названия улиц, которые сейчас продумываются и в ближайшее время могут быть представлены на суд его коллег.

Денег замена не потребует

По заверению городского секретаря, изменение наименований улиц не повлечет больших финансовых расходов. Все изменения, происходящие во всех государственных регистрах, будут сделаны бесплатно, так как инициатором переименования является орган местного самоуправления. Да, квартирным товариществам придется поменять таблички на домах, но это совсем небольшие расходы, которые в пересчете на собственников составят крайне малые суммы.

Нарвская городская управа регулярно принимает решения об изменении адресов в связи с тем, что с недавних пор улицы в садоводческих товариществах Нарвы не должны повторяться. Только за последний год такие решения были приняты не менее 15 раз.