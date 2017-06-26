Педагогам детсадов и школ по интересам Кохтла-Ярве повышают зарплату

С нового учебного года педагоги детских садов и трех школ по интересам Кохтла-Ярве начнут получать более высокую зарплату.

Мэр города Людмила Янченко сказала порталу Delfi, что городское управление уже неоднократно обращалось к премьер-министру страны Юри Ратасу с просьбой выровнять минимальные зарплаты педагогам дошкольных учреждений и школ по интересам, которые, по сравнению с учителями общеобразовательных школ, получали почти на треть меньше.

Такое неравенство в доходах учителей было возможным из-за того, что они находятся на балансе местных самоуправлений, у которых наблюдается хроническая нехватка средств в бюджетах. И вот министерство образования согласилось поддержать Кохтла-Ярве дополнительными средствами при условии, что город сам утвердит повышенный уровень минимальной заработной платы педагогам дошкольных учреждений, и изыщет для этого в своем бюджете дополнительные средства.

”Сегодня подоходный налог поступает со знаком плюс, и мы надеемся, что средства для повышения зарплат этим категориям педагогов мы сможем выделить. В дальнейшем Министерство образования планирует увеличение зарплат педагогов, и в этом будет доля нашего участия. Поэтому зарплата работников детских дошкольных учреждений будет увеличиваться пропорционально зарплатам педагогов общеобразовательных учреждений. Надеюсь, что с этим город справится, и наши бюджетники смогут получать больше. Повышение минимальной заработной платы коснутся не только педагогов дошкольных учреждений. Зарплата преподавателей школ по интересам, (а к ним относятся наши две наши Школы искусств, Дом творчества школьников), тоже достаточно низкая, поэтому было решено увеличить минимальную зарплату и им. Теперь педагоги детских садов со средним специальным образованием будут получать минимум 840 евро, а с высшим образованием — 900 евро”, — прокомментировала решение горсобрания Янченко.

По словам мэра, для работников школ по интересам повышение минимальной зарплаты пока составит до 700 евро, но в случае принятия дополнительного бюджета в августе этого года, город сможет увеличить и эту цифру до 800 евро.

”Подоходный налог оказался больше, чем запланировали, так как мы очень консервативно формировали бюджет. В прошлом году он был с минусом, поэтому мы не планировали большого роста. Количество рабочих мест в городе не увеличилось, но прибавились доходы на каждого работника, так как зарплаты кое-где увеличились. Но количество налогоплательщиков остается прежним”, — сказала она.

Таким образом, с 1 сентября этого года зарплата воспитателей детских садов, руководителей коллективов Школ по интересам в Кохтла-Ярве, хоть не намного, но увеличится.

Foto: Jevgeni Kapov

Организатор Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников Татьяна Левина сказала порталу Delfi, что решение городского собрания о повышении зарплаты сотрудникам Школ по интересам — совершенно справедливо, так как люди, работающие с детьми и подростками, заслужили такое внимание со стороны республиканских и городских властей. По большому счету, педагоги, воспитывающие творческую молодежь, которая своими победами на различных международных конкурсах прославляет город, страну, достойны большего. Но они работают, полностью отдавая себя детям.

”Вот бы еще настало то время, когда в Эстонии полностью отменили бы плату за занятия детей в школах по интересам, хотя она и сейчас является символической. Но, все же, пока родители должны платить небольшой взнос за своих детей. Думаю, такое время настанет. Ведь правительство, наконец-то, прислушалось к голосу местных самоуправлений”, — сказала Татьяна Левина.