Патриотичное турне оркестра Департамента полиции и погранохраны и популярных певцов начнется в Силламяэ

Оркестр Департамента полиции и погранохраны даст в августе серию концертов с патриотической программой в приграничных районах Эстонии, первый из которых состоится в Силламяэ.
Маршрут концертного турне "Вдоль границы" проходит от Силламяэ до Таллинна.
Песни, которые исполнит оркестр, написали Тынис Мяги, Отт Лепланд, Олав Эхала, Рейн Раннап, Михкель Рауд и др.
Вместе с оркестром на сцену выйдут Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отт Лепланд, Мари Калкун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс.
Все концерты бесплатные.
Программа турне: