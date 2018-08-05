05.08.2018, 17:34

Патриотичное турне оркестра Департамента полиции и погранохраны и популярных певцов начнется в Силламяэ


rus.delfi.ee
EST

Оркестр Департамента полиции и погранохраны даст в августе серию концертов с патриотической программой в приграничных районах Эстонии, первый из которых состоится в Силламяэ.

Маршрут концертного турне "Вдоль границы" проходит от Силламяэ до Таллинна.

Песни, которые исполнит оркестр, написали Тынис Мяги, Отт Лепланд, Олав Эхала, Рейн Раннап, Михкель Рауд и др.

Вместе с оркестром на сцену выйдут Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отт Лепланд, Мари Калкун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс.

Все концерты бесплатные.

Программа турне:

19 августа — Силламяэ, бульвар Мере, 16:00
20 августа — Певческая сцена в Алатскиви, 16:00
21 августа — Певческая сцена в Вярска, 19:00
22 августа — Центральная площадь Валга, 19:00
23 августа — Погранпункт Лилли-Унгурини, 20:00
24 августа — замок Курессааре, 19:00
25 августа — Клоогаранна, 19:00
26 августа — Таллинн, площадь Вабадузе, 16:00

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