Патриотичное турне оркестра Департамента полиции и погранохраны и популярных певцов начнется в Силламяэ

Оркестр Департамента полиции и погранохраны даст в августе серию концертов с патриотической программой в приграничных районах Эстонии, первый из которых состоится в Силламяэ.

Маршрут концертного турне "Вдоль границы" проходит от Силламяэ до Таллинна. Песни, которые исполнит оркестр, написали Тынис Мяги, Отт Лепланд, Олав Эхала, Рейн Раннап, Михкель Рауд и др. Вместе с оркестром на сцену выйдут Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отт Лепланд, Мари Калкун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс. Все концерты бесплатные. Программа турне: