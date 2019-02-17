17.02.2019, 16:31

Патриарху Алексию II хотят присудить звание почетного гражданина Йыхви

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rus.delfi.ee
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Патриарху Алексию II хотят присудить звание почетного гражданина Йыхви
Alexey SAZONOV, AFP

Власти Йыхви обсуждают возможность присуждения звания почетного гражданина Йыхви патриарху Алексию II, сообщает rus.err.ee.

С апреля 1950 по июль 1957 года будущий Патриарх Алексий II служил настоятелем в Богоявленской церкви Йыхви. В 2019 году 23 февраля Патриарху исполнилось бы 90 лет.

Активные жители волости Йыхви задумались о том, чтобы посмертно присудить Алексию II звание почетного гражданина. В управе Йыхви состоялся круглый стол с участием представителей всех конфессий, на котором служители церкви единогласно поддержали инициативу.

Управа волости Йыхви также поддерживает решение о присуждении Алексию II почетного звания посмертно, однако окончательно вопрос еще не решен — многое будет зависеть от депутатов горсобрания. Имена почетных граждан Йыхви назовут в мае.

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