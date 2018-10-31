Партия реформ: закрытие половины аптек в Ида-Вирумаа недопустимо!

”Сейчас в Ида-Вирумаа насчитывается 32 аптеки. Благодаря ”гениальному закону” закроется 17. Этого нельзя допустить!”, — сказал Ээрик-Нийлес Кросс, который с большой вероятностью будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах в Ида-Вирумаа.

Закрытие грозит следующим аптекам-филиалам: Jõhvi Keskväljaku Apteek, Narva Puškini Apteek, Rahu Apteek, Iidla Kaubanduskeskuse Südameapteek, Kohtla-Järve Apteek, Iidla Kaubanduskeskuse, Südameapteek, Fama Keskuse Apteek, Jakobsoni apteek, Rahu Apteek, Narva Kesklinna Apteek, Lahkuse Apteek, Fama Keskuse Apteek, Narva Kesklinna Apteek, Rahu Apteek.

Чтобы не допустить массового закрытия аптек, парламентская фракция Партии реформ передала в делопроизводство законопроект, цель которого заключается в том, чтобы смягчить ограничения и условия владения аптеками. На данный момент законопроект ожидает второе чтение.