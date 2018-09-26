26.09.2018, 13:50

Парламентарии намерены создать в Ида-Вирумаа новый национальный парк Алутагузе

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rus.delfi.ee
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Парламентарии намерены создать в Ида-Вирумаа новый национальный парк Алутагузе
Foto: Sven Arbet

Депутаты Рийгикогу обсудят сегодня в первом чтении поправки к закону об охране природы, согласно которому в Ида-Вирумаа планируется создать национальный парк. По оценке председателя парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, это начинание позволит сохранить местную экосистему.

По словам Дмитриева, благодаря созданию национального парка Алутагузе удастся защитить местную уникальную экосистему, с ее болотами, лесами, прибрежной зоной и культурным наследием. ”Ида-Вирумаа — это не только промышленный регион, но и уголок с необычным прибрежным ландшафтом и замечательной природой. Концентрация предприятий тяжелой промышленности, в основном сланцеперерабатывающей, особенно заставляет ценить важность зеленых массивов, восполняющих кислород и выполняющих рекреационные функции для местного населения”, — отметил Дмитрий Дмитриев значимость такого парка для северо-востока.

Дмитриев напомнил, что в современном мире, люди все больше начинают ценить природу и защищать ее. ”Вспомним, как усердно отстаивали жители Нарва-Йыэсуу свои лесные массивы от вырубки. Поэтому уже сегодня мы должны задуматься над тем, какое наследие мы оставим следующим поколениям, после того, как сланец как природный ресурс будет истощен. Это лишь доказывает, как необходим еще один, шестой по счету, национальный парк в Эстонии!”, — сказал Дмитриев.

Как пояснил депутат Рийгикогу, новый национальный парк будет создан на основе существующих охраняемых природных объектов в Ида-Вирумаа. ”Создание национального парка Алутагузе на базе уже имеющихся природных объектов — природоохранных зон Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, а также находящихся под охраной ландшафтных объектов Куртна, Смолица, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, области верхнего течения реки Нарова и паркового леса Ийзаку, поможет сохранить эти экосистемы не только для жителей нашего уезда, но и для всех, кто ценит природу”, — сказал председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа.

Предполагаемая площадь нового национального парка составит 43 568 гектаров, вся территория уже находится под защитой государства. Новый парк будет состоять как из государственный, так и частных земель, площадь который составит 42 627 гектаров и 910 гектаров соответственно.

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