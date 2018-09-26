Парламентарии намерены создать в Ида-Вирумаа новый национальный парк Алутагузе

По словам Дмитриева, благодаря созданию национального парка Алутагузе удастся защитить местную уникальную экосистему, с ее болотами, лесами, прибрежной зоной и культурным наследием. ”Ида-Вирумаа — это не только промышленный регион, но и уголок с необычным прибрежным ландшафтом и замечательной природой. Концентрация предприятий тяжелой промышленности, в основном сланцеперерабатывающей, особенно заставляет ценить важность зеленых массивов, восполняющих кислород и выполняющих рекреационные функции для местного населения”, — отметил Дмитрий Дмитриев значимость такого парка для северо-востока.

Дмитриев напомнил, что в современном мире, люди все больше начинают ценить природу и защищать ее. ”Вспомним, как усердно отстаивали жители Нарва-Йыэсуу свои лесные массивы от вырубки. Поэтому уже сегодня мы должны задуматься над тем, какое наследие мы оставим следующим поколениям, после того, как сланец как природный ресурс будет истощен. Это лишь доказывает, как необходим еще один, шестой по счету, национальный парк в Эстонии!”, — сказал Дмитриев.