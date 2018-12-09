Парковочные места возле нарвских домов: справедливость каждый понимает по-своему

Как раз на этом этапе у собственников жилья и возникают вопросы, главный из которых: за чей счет строить парковочную зону? Казалось бы, тут все просто – раз на участок претендует квартирное товарищество, значит, и обустраивать парковку надо за общие деньги и пользоваться ею сообща. Но личный транспорт есть не у всех, и те, кто не является счастливым обладателем «железного коня», не желают тратить общие деньги на обустройство парковки. «Зачем нам парковка? У меня машины нет, а кому надо, пусть тот и делает её за свои деньги!» - такие мнения часто можно услышать на общих собраниях КТ.

…или на деньги автомобилистов?

Чаще всего общее собрание настаивает, чтобы расходы на строительство парковки несли только автомобилисты дома или даже конкретные люди, нуждающиеся в парковке. Те же, кто согласен оплатить финансовые издержки, рассчитывают получить конкретное место в личное пользование – с условием, что на это место никто другой из товарищества претендовать не будет.

Согласитесь, заплатить порядка полторы тысячи евро и потом спорить с соседями за место никому не понравится. Для того, чтобы начать обустройство парковки, зачастую создается некоммерческое объединение (MTÜ) из желающих, которое заключает договор с КТ. Ирина Андреева, ведущая несколько КТ в Нарве, уже имеет опыт обустройства парковочной площадки у дома Кангеласте, 18. Она говорит, что эта схема работает вполне нормально, так как Порядок, по которому муниципальная земля передается КТ, предусматривает такую форму субаренды. - Мы составили очень подробный договор, по которому участок под парковку, полученный квартирным товариществом, передается не в собственность, а в долгосрочное пользование новому некоммерческому объединению, а все расходы по содержанию парковки – уборка, чистка от снега и прочие возможные расходы – несут члены MTÜ.

С одной стороны, это удобно, с другой – надо как следует продумать в договоре все нюансы владения местом, механизм передачи парковочного места от одного владельца другому, ведь люди продают квартиры, уезжают, умирают, - рассказывает она. И делится наблюдением: большинство тех, кто в итоге оплатил строительство парковки на Кангеласте, 18, принесли заявления о вступлении в MTÜ уже после того, как был готов строительный проект.

Участок могут и забрать

Однако и при таком подходе есть много подводных камней, которые могут привести к довольно неприятным последствиям. Зачастую сразу не получается набрать желающих из одного дома, приходится приглашать жителей из соседних домов (благо что городские власти не имеют ничего против этого).

В конечном итоге получается, что членами MTÜ становятся не только члены одного КТ, но и люди из соседних домов. А вот ответственность за парковку перед городом несет то товарищество, которое заключило договор с городом. По сути, в том числе и те жильцы дома, которые отказались оплачивать её создание. Договором предусматриваются опре­деленной срок и обязательства КТ, за нарушение которых участок может быть изъят обратно во владение муниципалитетом. По данным отдела имущества Департамента городского хозяйства, в Нарве не был изъят из-за нарушений условий договора ещё ни один участок, а вот случаи отказа от заключенного ранее договора по решению КТ - были. Можно предположить, что жильцы внутри одного дома не смогли договориться о том, кто и как будет нести расходы.

Получается, что создание MTÜ иногда не решает проблемы дома, а порождает их. Есть и другой аспект. В Таллинне уже зафиксированы случаи, когда смекалистые члены MTÜ, получив участок в пользование, начинали осуществлять коммерческую деятельность, сдавая парковочные места в аренду за плату, что является нарушением договора. В Нарве таких случаев ещё не было, поэтому город выдает согласие на передачу земли без проблем, подтвердили нам в отделе городского хозяйства.

Однако заверили, что будут отслеживать дальнейшее использование парковочных площадок. В случае нарушения договора, как упоминалось об этом ранее, город имеет право изъять парковку (компенсация уже понесенных расходов в договоре не предусматривается). Татьяна Попова, имеющая в управлении несколько домов, на заседании комиссии по товариществам горсобрания Нарвы высказала предложение исключить квартирные товарищества из отношений «город - парковочные MTÜ», раз вся деятельность на этой территории регулируется не общим собранием, а членами некоммерческого объединения.

Но это предложение положительного отклика не вызвало. Городские власти, видимо, не желая взваливать на плечи специалистов департамента дополнительную работу, ссылаются на существующий с 2005 года Порядок предоставления городского имущества в пользование, где в качестве субъекта договорных отношений указывается именно квартирное товарищество, а не другое некоммерческое объединение.

Передумали

Татьяна Попова занимается обустройством домовых парковок сразу в нескольких товариществах. - При решении вопроса и голосовании очень многое зависит от фактического наличия у товарищества земли под парковку. Если у домов Раху,16, корпуса E и D своей земли, пригодной для стоянки автомобилей, просто нет, то и вопрос решился быстро и без споров. Заинтересованные автовладельцы согласились сразу на создание некоммерческого объединения, без проволочек собрали деньги и оплатили все работы. Парковка фактически готова, и ею уже пользуются. В другом случае, у дома по ул. Кересе, 19, ситуация совершенно иная, - рассказывает она.