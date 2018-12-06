06.12.2018, 12:00
Парковку вдоль Таллиннского шоссе в Нарве с сегодняшнего дня запретили
С 6 декабря парковка вдоль Таллиннского шоссе запрещена, сообщает Нарвская горуправа.
С 6 декабря парковка вдоль Таллиннского шоссе запрещена, сообщает Нарвская горуправа.
Также изменения касаются парковки вдоль улицы Креэнхольми. Теперь оставлять там машину можно будет по четным числам на одной стороне улицы и по нечетным — на другой.
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