Парикмахеры из Ида-Вирумааского центра профессионального образования проявляют мастерство на международном уровне



В состав команды Объединённых Парикмахеров Эстонии вошли 3 ученицы Ида-Вирумааского центра профессионального образования Татьяна Доманова, Анжелика Плахова и Ольга Черенко под руководством педагога Катрин Вебер.

Соревнования по парикмахерскому искусству проходили в разных категориях, например, ”модная дневная причёска”, ”вечерняя причёска”, постижерная работа на тему ”кокошник”, ”причёска невесты” и др.

Наши ученицы приобрели незабываемый опыт участия в соревнованиях международного уровня и показали отличные результаты.

Ольга Черенко соревновалась в пяти категориях, из которых в 3 завоевала высокие места:

*категория ”дневная причёска” — V место

*категория ”модная причёска для новобрачной” — IV место

* категория ”причёска для новобрачной на длинных волосах” — II место

Ждём всех желающих в учебный парикмахерский салон Ида-Вирумааского центра профессионального образования по адресу Кутсе 13, Йыхви с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00!