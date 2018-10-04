Парикмахеры из Ида-Вирумааского центра профессионального образования проявляют мастерство на международном уровне

27-29 сентября в Санкт-Петербурге проходил международный Фестиваль Красоты «Невские Берега», который собрал парикмахеров, косметологов, визажистов, специалистов по перманентному макияжу, нейл-дизайнеров и топ-менеджеров индустрии красоты, чтобы задать направление новому сезону. В программе фестиваля проводится ряд престижных соревнований, мастер-классов бьюти-индустрии, выставки и распродажи косметики, которая используется в салонах и клиниках.
В состав команды Объединённых Парикмахеров Эстонии вошли 3 ученицы Ида-Вирумааского центра профессионального образования Татьяна Доманова, Анжелика Плахова и Ольга Черенко под руководством педагога Катрин Вебер.
Соревнования по парикмахерскому искусству проходили в разных категориях, например, ”модная дневная причёска”, ”вечерняя причёска”, постижерная работа на тему ”кокошник”, ”причёска невесты” и др.
Наши ученицы приобрели незабываемый опыт участия в соревнованиях международного уровня и показали отличные результаты.
Ольга Черенко соревновалась в пяти категориях, из которых в 3 завоевала высокие места:
*категория ”дневная причёска” — V место *категория ”модная причёска для новобрачной” — IV место * категория ”причёска для новобрачной на длинных волосах” — II место
Ждём всех желающих в учебный парикмахерский салон Ида-Вирумааского центра профессионального образования по адресу Кутсе 13, Йыхви с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00!