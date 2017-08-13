Палаточный лагерь реконструкторов в Нарвском замке в целом благополучно перенес ночной шторм

Надвинувшаяся на Эстонию 12 августа буря с грозой добралась до Нарвы к ночи. Большинство реконструкторов, участвовавших в фестивале ”Нарвская баталия”, ночевали в палаточном лагере на территории замка и пережили ненастье героически.

Максим Тихонов, член петербургского клуба военно-исторической реконструкции ”Лейб-Гвардии Пребораженский полк”, сказал Delfi, что возможностью оперативно сменить место ночлега вчера воспользовались в основном женщины, а особенного урона шторм лагерю, в конце концов, не нанес. Мощный ветер опрокинул только три палатки, а все остальные выстояли, не были затоплены.

”Гром и молнии нас тем более не испугали. Мы же — солдаты!”, — сказал реконструктор.

Нарвская участница фестиваля Елизавета также ночевала со своим мужем в палатке.

- Не было желания поехать домой, когда шторм начался?

- Нет, конечно. Если мы занимаемся реконстукцией исторического военного лагеря, то нужно этим заниматься серьезно, жить во время фестиваля в тех условиях, в которых люди находились во время Северной войны. Наша палатка пыталась завалиться, но устояла, говорит Елизавета.

Фестиваль ”Нарвская баталия” воспроизводит события 1704 года, когда состоялись осада и взятие русскими войсками шведской крепости Нарва. Реконструкция этих событий прошла в субботу.

На этот раз впервые за долгие годы вход на фестиваль сделали платным (билет для взрослого стоил 6 евро, для учеников и студентов — 3 евро, семейный — 12).

В воскресенье, собрав вещи в Западном дворе замка, реконструкторы отправились в Васк-Нарву, где также представят небольшую историческую постановку.